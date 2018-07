“Lạnh người” vẻ thản nhiên của kẻ giết 5 người khi ra tòa

Sáng nay 9/7, bị cáo Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê tỉnh An Giang), nghi can thảm sát 5 người gia đình chủ, nơi Tình làm thuê ở quận Bình Tân, TP HCM được dẫn giải đến Tòa án Nhân dân TP HCM. Lực lượng Cảnh sát bảo vệ đưa bị cáo Nguyễn Hữu Tình vào Tòa. Ngay từ sáng sớm, rất đông người thân của các nạn nhân đã có mặt tại sân tòa án TP HCM để tham gia phiên xét xử. Người thân của các nạn nhân tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành vi tội ác của bị cáo Tình. Nhiều người gào khóc thảm thiết, thậm chí có không ít người muốn lao vào "cấu xé" kẻ sát nhân 18 tuổi nhưng đã được lực lượng Cảnh sát, bảo vệ Tòa án can thiệp, giữ trật tự. Những người thân của 5 nạn nhân vẫn còn vô cùng đau đớn dù vụ thảm án xảy ra đã gần nửa năm. Nỗi đau không thể tả trên gương mặt của người thân gia đình các nạn nhân. Đúng 8h40 cùng ngày, thẩm phán Trương Công Huấn, chủ tọa phiên tòa đã thay mặt HĐXX khai mạc phiên tòa. Bị cáo Tình bình tĩnh trả lời HĐXX. Bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất lên đến tử hình, bị cáo được tòa chỉ định luật sư bào chữa là ông Phạm Trần Huy, thuộc đoàn luật sư TP HCM. Đại diện VKS nhân dân TP HCM công bố cáo trạng và xác định hành vi giết 5 người gồm 2 vợ chồng ông Mai Xuân Chinh và bà Mai Thị Hồng cùng 3 người con nhỏ của ông Chinh, bà Hồng. Sau khi gây thảm án, Tình cướp một số tài sản rồi bỏ trốn. Cuối giờ sáng của phiên xử, đại diện VKS nhân dân TP HCM đã đề nghị HĐXX tử hình bị cáo Tình về tội giết người; từ 7-8 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Nói lời sau cùng, bị cáo Tình xin lỗi ba mẹ của mình và những người thân của các nạn nhân. Bị cáo Tình vô cùng bình thản và xin HĐXX, pháp luật Việt Nam cho mình được hiế tạng cho khoa học để phần nào...thanh thản. Ảnh: Hữu Khoa/TTO. Người thân của các nạn nhân khóc nghẹn tại phiên tòa xét xử vụ thảm sát 5 người ở Bình Tân.

