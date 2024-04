Lãnh đạo Xi măng Yên Bái có liên đới vụ 7 công nhân tử vong?

Công an tỉnh Yên Bái vừa khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái. Trần Mạnh Hùng (SN 1980), nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng Yên Bái bị khởi tố, bắt tạm giam.



Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của Trần Mạnh Hùng cũng như những vi phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan trong vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong, 3 công nhân bị thương xảy ra chiều ngày 22/4 vừa qua.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn (Ảnh: Báo Yên Bái)

Trước đó, xác minh ban đầu từ cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái, nguyên nhân vụ tai nạn do sự cố động cơ điện của máy nghiền dẫn đến tai nạn cho các công nhân đang bảo dưỡng, sửa chữa. Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái trong báo cáo cho biết, nguyên nhân do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Theo dõi thông tin, diễn biến mới vụ tai nạn lao động trên, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, về nguyên tắc, vấn đề trách nhiệm pháp lý sẽ được đặt ra khi có hành vi vi phạm pháp luật.

Bởi vậy, bước đầu cơ quan điều tra xác định có căn cứ cho thấy đã có người thực hiện hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động dẫn đến hậu quả vụ tai nạn lao động xảy ra nên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố đối với một bị can là nhân viên nhà máy xi măng về tội vi phạm quy định về an toàn lao động theo quy định tại điều 295 Bộ luật Hình sự để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ diễn biến hành vi của bị can, làm rõ nhận thức của bị can và mối quan hệ giữa hành vi đối với hậu quả tai nạn để xác định trách nhiệm pháp lý.

Tội Vi phạm quy định về an toàn lao động xử lý đối với người lao động hoặc người quản lý lao động khi đã không tuân thủ các quy tắc đảm bảo an toàn dẫn đến tai nạn lao động xảy ra.

Hành vi không tuân thủ quy tắc có thể là không kiểm tra trước khi đóng mạch điện, không trang bị bảo hộ lao động dẫn đến người lao động bị tai nạn nghiêm trọng, giao cho người không đủ chuyên môn nghiệp vụ, không được tập huấn huấn luyện thực hiện nhiệm vụ đòi hỏi chuyên môn. Không tuân thủ các quy tắc đảm bảo an toàn khi vận hành hệ thống điện hoặc vận hành hệ thống máy móc thiết bị...

Nhìn chung vi phạm quy định về an toàn lao động là hành vi vi phạm các quy tắc đảm bảo an toàn, là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn xảy ra. Người thực hiện hành vi này dẫn đến vụ tai nạn xảy ra phải chịu trách nhiệm pháp lý. Lỗi trong tình huống này là cố ý đối với hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động và vô ý đối với hậu quả chết người xảy ra.

Bị can bị khởi tố trong vụ án này phải là người có chức trách nhiệm vụ trong việc đảm bảo an toàn lao động nhưng đã không tuân thủ hoặc thực hiện không đúng chức trách nhiệm vụ của mình dẫn đến vụ tai nạn xảy ra gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài bị can đã bị khởi tố, cơ quan điều tra sẽ làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nếu kết quả điều tra cho thấy, ngoài bị can đã bị khởi tố, còn có những người khác cũng đã không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chức trách nhiệm vụ của mình, là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn sẽ tiếp tục khởi tố bị can đối với những người bạn để xử lý theo điều 295 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, người quản lý điều hành doanh nghiệp này hoặc quản lý điều hành dây chuyền sản xuất, người có trách nhiệm trong việc sửa chữa khắc phục sự cố mà thiếu trách nhiệm gây hậu quả tai nạn nghiêm trọng mà không đủ điều kiện để xử lý về tội theo điều 295 cũng có thể xử lý về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Luật sư Cường phân tích, về nguyên tắc là hành vi vi phạm pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lý. Nếu hành vi vi phạm pháp luật đến mức được xác định là nguy hiểm cho xã hội, thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh tương ứng được quy định trong Bộ luật Hnh sự.

Nếu tuân thủ các quy tắc đảm bảo an toàn lao động thì tai nạn lao động sẽ rất khó có thể xảy ra, trừ trường hợp do sự biến, do bất khả kháng, những yếu tố ngoài khả năng dự đoán của con người. Đối với các máy móc hạng nặng, các thiết bị phức tạp, những dây chuyền sản xuất hoặc hệ thống truyền tải điện, việc quản lý vận hành, sử dụng, bảo quản, sửa chữa phải tuân thủ quy trình , quy định nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn. Chỉ cần một sơ hở, bất cẩn, không tuân theo các quy tắc đảm bảo an toàn là tai nạn có thể xảy ra và khi đó hậu quả sẽ là rất nghiêm trọng.

Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ thu thập các tài liệu chứng cứ để chứng minh chức trách nhiệm vụ của từng cán bộ cá nhân có liên quan, sẽ làm rõ quy trình bảo quản, sửa chữa, vận hành đối với hệ thống thiết bị này.

Đồng thời sẽ làm rõ ca trực, kíp trực, trách nhiệm trong công tác quản lý điều hành hoạt động sửa chữa này được thực hiện như thế nào. Tất cả những người có liên quan đều phải được xem xét trách nhiệm, làm rõ có vi phạm pháp luật hay không, nếu có thì mức độ xử lý đến đâu cho phù hợp với quy định của pháp luật.

“Việc xử lý đối với người vi phạm pháp luật không chỉ đảm bảo nguyên tắc công bằng trên cơ sở mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý, đảm bảo nguyên tắc pháp chế mà còn phát hiện ra những lỗ hổng, sơ hở trong hoạt động lao động để có những giải pháp phòng ngừa, hạn chế những vụ việc tương tự có thể xảy ra, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người lao động và tài sản của doanh nghiệp”, luật sư Cường nêu ý kiến.

Khoảng 13h30, ngày 22/4, một vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại Công ty Cổ phần Ximăng và Khoáng sản Yên Bái, trụ sở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình.

Theo đó, trong quá trình các công nhân bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ máy nghiền số 3 của Nhà máy Xi măng Yên Bái (đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái) thì sự cố bất ngờ xảy ra, làm cho 7 công nhân tử vong và 3 người khác bị thương. 3 công nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, sức khỏe ổn định.

