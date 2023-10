Lạng Sơn: Nhóm thanh thiếu niên “thông chốt”, thách thức cảnh sát giao thông

Ngày 26/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Xuân (SN 2005) và Hoàng Văn Trường (SN 2006, cùng trú tại thôn Nà Ỏ, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng: Hà Quang Hiệp, sinh năm 2008, trú tại thôn Khuổi Lỷ, xã Tĩnh Bắc; Lành Đức Việt, sinh năm 2008, trú tại thôn Còn Tồng, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình.

Các đối tượng: Hiệp, Xuân, Trường, Việt (từ phải qua trái). Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn.

Trước đó, hồi 21h ngày 23/10, Hà Quang Hiệp điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda wave không gắn biển kiểm soát chở theo Hoàng Văn Xuân; Lành Đức Việt điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda wave biển kiểm soát 12L1 – 276.06 chở theo Hoàng Văn Trường đi theo hướng TP Lạng Sơn – Đình Lập. Khi đi đến km 21+800 Quốc lộ 4B địa phận khu Minh Khai, thị trấn Lộc Bình nơi có tổ công tác cảnh sát giao thông (CSGT) Công an huyện Lộc Bình đang kiểm soát tại một điểm, tổ trưởng tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe đối với các đối tượng và phương tiện.

Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành hiệu lệnh, đi thẳng qua tổ công tác với tốc độ cao. Khi đi qua khoảng 150m thì các đối tượng điều khiển xe quay lại và có lời nói thách thức, xúc phạm tổ công tác CSGT. Khi lực lượng chức năng sử dụng xe mô tô đặc chủng truy đuổi để xử lý vi phạm, các đối tượng điều khiển xe tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao, đồng thời có các hành vi: lạng lách, đánh võng, phóng nhanh, vượt ẩu, chèn ép xe mô tô đặc chủng của tổ công tác.

Để tránh gây nguy hiểm cho người vi phạm và người dân tham gia giao thông, lực lượng chức năng đã dừng việc truy đuổi. Đến 21h20 cùng ngày, các đối tượng quay lại khu vực tổ công tác làm việc và tiếp tục có những hành vi như trên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã dừng được phương tiện do Hà Quang Hiệp điều khiện tại khu đầu đường Hòa Bình – Khuổi Nọi và sau đó triệu tập Hoàng Văn Trường và Lành Đức Việt đến làm việc. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng cho biết đã rủ nhau thách thức lực CSGT để thỏa mãn thú vui của bản thân và quay video lại để đăng lên mạng xã hội.