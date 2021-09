Điểm mặt những kẻ giả danh quân nhân và cái kết

Giám đốc chăn nuôi giả làm "trung tướng": Ngày 9/9, lực lượng chức năng TPHCM phát hiện đối tượng Trần Vũ Hàn Minh Nhật mặc quân phục, gắn hàm đại úy lưu thông qua chốt kiểm dịch có biểu hiện khả nghi. Lúc này, Nhật không xuất trình được giấy tờ và khai được “trung tướng” Võ Thành Phúc cấp cho bộ quân phục để "thông chốt" nhằm vận chuyển thuốc kháng thể LV119 cho các bệnh nhân F0. Khám xét nhà đối tượng Võ Thành Phúc, công an phát hiện nhiều bộ quân phục, huân huy chương các loại. Phúc là Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu đầu tư và chăn nuôi Đồng Xoài (quận 7, TPHCM). Phúc thường xuyên mặc quân phục hàm "trung tướng" để tham dự các hội nghị, tạo niềm tin với đối phương. Ngày 12/9, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam Võ Thành Phúc (52 tuổi, ngụ quận 7) và Trần Vũ Hàn Minh Nhật (35 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) để điều tra về tội giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác theo điều 339 bộ luật Hình sự năm 2015. Giả làm đại tá để “thông chốt” kiểm soát: Ngày 17/8, tổ chốt dịch COVID-19 tại cầu Giồng Sao (thị xã Long Mỹ, Hậu Giang) phát hiện người đàn ông mặc quân phục quân đội mang hàm đại tá. Tuy nhiên người này không chấp hành mà còn tăng ga bỏ chạy, đi được khoảng 3km thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Đối tượng khai nhận tên thật là Nguyễn Văn Lai, không công tác hoặc làm bất cứ việc gì liên quan đến Quân đội. Xin tiền của thân nhân người bệnh: Ngày 30/6, Công an phường Văn Hải (TP. Phan Rang - Tháp Chàm) xử phạt hành chính đối với Trần Đức Huy về hành vi giả danh quân nhân để lừa đảo. Trước đó, Huy mặc đồ quân nhân lợi dụng lòng tốt của người nhà bệnh nhân để xin tiền tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Giả danh sĩ quan Tổng cục II lừa tình: Ngày 17/6, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh phát hiện người đàn ông đang mặc quân phục dã chiến quân đội, đeo quân hàm thiếu tá, mang biển tên “Trần Văn Hiếu” có dấu hiệu giả danh sĩ quan quân đội. Hiếu khai từ năm 2016 đã mua quân phục, quân hàm, biển tên... và lên mạng đặt làm giấy chứng minh sĩ quan giả, với cơ quan là Tổng cục II Bộ Quốc phòng. 5 năm qua, Hiếu mặc bộ quân phục để đi... tán gái cho oai. "Thượng úy" quân đội lừa bán xe máy:Ngày 23/1, Trần Đức Huy (24 tuổi, TP. Hải Phòng) mặc trang phục quân đội, đeo quân hàm thượng úy đến bán một chiếc xe máy tại thôn Suối Hón, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới (tỉnh Bắc Kạn) bị công an đã phát hiện và bắt giữ. Huy khai nhận chiếc xe máy gạ bán là do Huy lừa của một sinh viên đang học tại Thái Bình. Còn bộ quân phục bộ đội Huy lấy trộm khi đến chơi nhà bạn. Lừa chạy việc cho 950 người: Ngày 18/1, TAND TP Hà Nội xét xử Hoa Hữu Long (57 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH phát triển Long Nhật) và Cao Thị Kim Loan (51 tuổi, vợ Long) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Long là người giả danh "thiếu tướng quân đội" để lừa đảo hơn 950 bị hại, chiếm đoạt trên 83,5 tỷ đồng.

Đối tượng Hoa Hữu Long và vợ là Cao Thị Kim Loan. Giả "đại tá" quân đội, kinh doanh đa cấp “ăn không” trăm tỷ: Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty Liên kết Việt tự xưng là đại tá quân đội, mặc quân phục chụp cùng lãnh đạo nhà nước và các sĩ quan quân đội, làm giả nhiều giấy chứng nhận, bằng khen… Giang và đồng phạm lừa đảo 2.100 tỷ đồng. Trong đó, Giang chi cho các nhà đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng. Cá nhân Giang đã sử dụng hơn 871 tỷ đồng. Giả danh bộ đội vận chuyển lượng ma túy "khủng": Ngày 12/7/2020, Hoàng Ngọc Tạo (SN 1986, quê Hà Tĩnh) mặc quân phục giả danh quân nhân, điều khiển xe máy vận chuyển ma túy đi giao dịch bị cơ quan chức năng bắt quả tang và thu giữ 6 bánh heroin và 7.600 viên ma túy tổng hợp. Tạo khai vận chuyển thuê số ma túy cho một người Lào từ khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về thành phố Vinh (Nghệ An) để lấy tiền công. >>> Mời quý độc giả xem video: Xử lý cửa hàng cầm đồ mạo danh VTV. (Nguồn: VTV)

Giám đốc chăn nuôi giả làm "trung tướng": Ngày 9/9, lực lượng chức năng TPHCM phát hiện đối tượng Trần Vũ Hàn Minh Nhật mặc quân phục, gắn hàm đại úy lưu thông qua chốt kiểm dịch có biểu hiện khả nghi. Lúc này, Nhật không xuất trình được giấy tờ và khai được “trung tướng” Võ Thành Phúc cấp cho bộ quân phục để "thông chốt" nhằm vận chuyển thuốc kháng thể LV119 cho các bệnh nhân F0. Khám xét nhà đối tượng Võ Thành Phúc, công an phát hiện nhiều bộ quân phục, huân huy chương các loại. Phúc là Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu đầu tư và chăn nuôi Đồng Xoài (quận 7, TPHCM). Phúc thường xuyên mặc quân phục hàm "trung tướng" để tham dự các hội nghị, tạo niềm tin với đối phương. Ngày 12/9, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam Võ Thành Phúc (52 tuổi, ngụ quận 7) và Trần Vũ Hàn Minh Nhật (35 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) để điều tra về tội giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác theo điều 339 bộ luật Hình sự năm 2015. Giả làm đại tá để “thông chốt” kiểm soát: Ngày 17/8, tổ chốt dịch COVID-19 tại cầu Giồng Sao (thị xã Long Mỹ, Hậu Giang) phát hiện người đàn ông mặc quân phục quân đội mang hàm đại tá. Tuy nhiên người này không chấp hành mà còn tăng ga bỏ chạy, đi được khoảng 3km thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Đối tượng khai nhận tên thật là Nguyễn Văn Lai, không công tác hoặc làm bất cứ việc gì liên quan đến Quân đội. Xin tiền của thân nhân người bệnh: Ngày 30/6, Công an phường Văn Hải ( TP. Phan Rang - Tháp Chàm) xử phạt hành chính đối với Trần Đức Huy về hành vi giả danh quân nhân để lừa đảo. Trước đó, Huy mặc đồ quân nhân lợi dụng lòng tốt của người nhà bệnh nhân để xin tiền tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Giả danh sĩ quan Tổng cục II lừa tình: Ngày 17/6, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh phát hiện người đàn ông đang mặc quân phục dã chiến quân đội, đeo quân hàm thiếu tá, mang biển tên “Trần Văn Hiếu” có dấu hiệu giả danh sĩ quan quân đội. Hiếu khai từ năm 2016 đã mua quân phục, quân hàm, biển tên... và lên mạng đặt làm giấy chứng minh sĩ quan giả, với cơ quan là Tổng cục II Bộ Quốc phòng. 5 năm qua, Hiếu mặc bộ quân phục để đi... tán gái cho oai. "Thượng úy" quân đội lừa bán xe máy:Ngày 23/1, Trần Đức Huy (24 tuổi, TP. Hải Phòng) mặc trang phục quân đội, đeo quân hàm thượng úy đến bán một chiếc xe máy tại thôn Suối Hón, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới (tỉnh Bắc Kạn) bị công an đã phát hiện và bắt giữ. Huy khai nhận chiếc xe máy gạ bán là do Huy lừa của một sinh viên đang học tại Thái Bình. Còn bộ quân phục bộ đội Huy lấy trộm khi đến chơi nhà bạn. Lừa chạy việc cho 950 người: Ngày 18/1, TAND TP Hà Nội xét xử Hoa Hữu Long (57 tuổi, G iám đốc Công ty TNHH phát triển Long Nhật) và Cao Thị Kim Loan (51 tuổi, vợ Long) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Long là người giả danh "thiếu tướng quân đội" để lừa đảo hơn 950 bị hại, chiếm đoạt trên 83,5 tỷ đồng.

Đối tượng Hoa Hữu Long và vợ là Cao Thị Kim Loan. Giả "đại tá" quân đội, kinh doanh đa cấp “ăn không” trăm tỷ: Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty Liên kết Việt tự xưng là đại tá quân đội, mặc quân phục chụp cùng lãnh đạo nhà nước và các sĩ quan quân đội, làm giả nhiều giấy chứng nhận, bằng khen… Giang và đồng phạm lừa đảo 2.100 tỷ đồng. Trong đó, Giang chi cho các nhà đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng. Cá nhân Giang đã sử dụng hơn 871 tỷ đồng. Giả danh bộ đội vận chuyển lượng ma túy "khủng": Ngày 12/7/2020, Hoàng Ngọc Tạo (SN 1986, quê Hà Tĩnh) mặc quân phục giả danh quân nhân, điều khiển xe máy vận chuyển ma túy đi giao dịch bị cơ quan chức năng bắt quả tang và thu giữ 6 bánh heroin và 7.600 viên ma túy tổng hợp. Tạo khai vận chuyển thuê số ma túy cho một người Lào từ khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về thành phố Vinh (Nghệ An) để lấy tiền công. >>> Mời quý độc giả xem video: Xử lý cửa hàng cầm đồ mạo danh VTV. (Nguồn: VTV)