Lạng Sơn: Nam thiếu niên đang đi trên đường bị chặn đánh nhập viện

Ngày 15/3, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Quan đã xác minh làm rõ 5 đối tượng trong số nhóm thanh thiếu niên có hành vi cố ý gây thương tích, vụ việc xảy ra vào đêm 9/3/2024 vừa qua trên địa bàn xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Cụ thể, chiều 10/3, Công an xã Tú Xuyên nhận được tin báo của anh Hoàng Văn Tân (1981, trú tại thôn Nà Chuông, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan) về việc vào khoảng 23h ngày 9/3, con trai ông Tân là Hoàng Thế Mạnh (SN 2008, cùng trú tại địa chỉ trên), khi đi qua khu vực đường Quốc lộ 1B, đoạn thuộc thôn Hang Nà, xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan thì bị một nhóm thanh niên lạ mặt chặn đường đánh. Hậu quả Hoàng Thế Mạnh bị thương ở tay, lưng và phần đầu, phải đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Văn Quan đã nhanh chóng triển khai lực lượng truy xét nhóm đối tượng. Tuy nhiên, quá trình truy xét gặp nhiều khó khăn do các đối tượng lợi dụng đêm tối, sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường, không rõ thông tin lai lịch. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, hồi 8h30 ngày 12/3, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Văn Quan đã làm rõ được 5 đối tượng gây án, gồm: Hoàng Lô Đình Ngọc, Hoàng Đình Tùng, Hoàng Minh Tiệp, Nguyễn Mạnh Hoàng và Mã Đình Quân, đều sinh năm 2008, trú tại xã Tân Văn và thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

Qua đấu tranh, nhóm đối tượng này còn khai nhận cùng tham gia thực hiện hành vi trên còn có một số đối tượng khác. Ngyên nhân vụ nam thiếu niên đang đi trên đường bị chặn đánh nhập viện tiếp tục được cơ quan Công an tiến hành điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.