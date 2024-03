Quen qua nhóm “muốn làm liều...” và những vụ cướp rúng động

3 kẻ cướp 1 tỷ đồng quen nhau qua 'hội những người vỡ nợ muốn làm việc liều': Ngày 13/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã bắt được hai trong ba nghi phạm tham gia cướp 1 tỉ đồng của người phụ nữ vừa rút ở ngân hàng ở Vĩnh Phúc. Còn một tên đang bị công an truy nã. Do nợ nần, thiếu tiền tiêu xài, ba nam thanh niên tham gia nhóm Facebook “hội những người vỡ nợ muốn làm việc liều - toàn quốc", rồi hẹn nhau đi cướp. (Ảnh đối tượng Nguyễn Hoài Nam) Nhóm cướp ngân hàng ở Hóc Môn tham gia nhóm ‘vỡ nợ muốn làm liều’: Ngày 27/10/2023, Công an TP HCM đã bắt 3 nghi phạm thực hiện vụ cướp tại Phòng giao dịch Nhị Xuân, Ngân hàng Sacombank (đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) trưa 24/10. Các đối tượng khai nhận cùng rơi vào tình trạng nợ nần, không có khả năng chi trả và đã tham gia nhóm “Những người vỡ nợ muốn làm liều” để kết bạn và cùng thống nhất kế hoạch đi cướp. Công an đã thu hồi số tiền hơn 3,4 tỷ đồng mà các đối tượng cướp được của ngân hàng. Số còn lại, các đối tượng chia nhau tiêu xài, trả nợ và chuộc xe. Thành viên nhóm Facebook "túng quẫn làm liều" rủ nhau đi cướp: Ngày 12/9/2023, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 3 đối tượng xông vào nhà dân để cướp tài sản. Quá trình điều tra, xác định Doãn Huy Hoàng (SN 2005, quê Nam Định); Đoàn Văn Tú (SN 2005, quê Phú Thọ) và Phan Văn Huấn (SN 1989, quê Thanh Hoá) dùng tài khoản Facebook “ảo” để tham gia nhóm “Những người vỡ nợ túng quẫn làm liều”. Sau đó, cả 3 đối tượng móc nối và rủ nhau cùng tìm con mồi để bắt cóc, chiếm đoạt tài sản hoặc cướp tiền trả nợ. Quen qua "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều" rồi rủ nhau cướp ngân hàng: Ngày 28/3/2023, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hiếu (32 tuổi) tổng hợp 30 năm tù về các tội cướp tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Làm giả con dấu... Nguyễn Thanh Tùng (42 tuổi) 17 năm tù tội cướp tài sản; Bùi Văn Hậu (39 tuổi) 14 năm tù tổng hợp 2 tội trên. Theo đó, Hiếu tham gia vào nhóm facebook “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” và “Hội những người anh em nợ nần chồng chất”, sau đó cùng đồng phạm đi cướp tiền tại ngân hàng và nhà dân. Ngoài ra, Hiếu còn thuê ô tô tự lái trị giá hàng tỷ đồng để mang đi cầm cố. (Bị cáo Hiếu (bên phải) và đồng phạm tại phiên tòa) Tham gia nhóm 'Hội những người vỡ nợ muốn làm liều' để cướp: Ngày 28/2/2023, Công an huyện Long Thành, Đồng Nai phối hợp đã bắt giữ 2 đối tượng Huỳnh Đăng Khoa (34 tuổi, quê tỉnh Long An) và Nguyễn Ngọc Quân (27 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) đang chuẩn bị đột nhập vào nhà của một người dân tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn để cướp tài sản. Tang vật thu giữ gồm: xe mô tô và 2 điện thoại di động. Các đối tượng khai nhận, tháng 12/2022, do nợ nần, Khoa và Quân đã tham gia vào nhóm “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều”. Sau đó, Khoa thành lập nhóm kín, gồm Khoa, Quân và 2 đối tượng (chưa rõ lai lịch) lên kế hoạch cướp tài sản. Bắt nhóm cướp thuộc 'Hội những người vỡ nợ muốn làm liều': Ngày 21/2/2023, Công an huyện Krông Năng (Đắk Lắk) cho biết, vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) ngăn chặn kịp thời 3 đối tượng chuẩn bị hung khí đi cướp. Các đối tượng gồm: Dương Hoàng Kiên (28 tuổi), Trần Văn Tường (22 tuổi) và Phạm Văn Tuân (38 tuổi). Qua kiểm tra, lực lượng công an thu giữ 2 kích điện, 3 con dao, cây rựa, xà beng, cưa cầm tay và nhiều hung khí khác. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai do nợ nần, nên tham gia “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều”, hẹn nhau đến huyện Krông Năng cướp tài sản, để trả nợ. 4 thành viên trong hội "vỡ nợ thích làm liều" rủ nhau đi cướp điện thoại: Ngày 24/3/2022, Công an TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã bắt giữ nhóm đối tượng cướp giật iPhone. Các đối tượng khai nhận, do nợ nần nên đã vào facebook tham gia "hội những người vỡ nợ thích làm liều". Sau quá trình trò chuyện, bàn bạc, đến chiều 21/3, các đối tượng rủ nhau thuê ô tô từ Việt Trì - Phú Thọ về TP Phủ Lý - Hà Nam, đến cửa hàng điện thoại FPT shop giả vờ mua điện thoại rồi lợi dụng sơ hở để cướp giật chiếc điện thoại iPhone 13 Pro Max, trị giá khoảng 37 triệu đồng. 2 nghi phạm cướp ngân hàng ở Hà Nội quen nhau qua "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều": Ngày 8/3/2022, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Văn Hiếu (SN 1991, trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1981 trú tại phường Thanh Xuân Bắc) để điều tra vụ cướp ngân hàng xảy ra vào sáng 7/3. Quen biết nhau qua nhóm "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều" trên Facebook, không có việc làm ổn định, nợ nần nhiều người, Nguyễn Văn Hiếu đã rủ Nguyễn Thanh Tùng cùng đi cướp Ngân hàng. Sau khi cướp ngân hàng, đi được khoảng 20m thì va chạm gia giao thông nên Hiếu và Tùng đã làm rơi hơn 300 triệu đồng cùng khẩu súng giả. >>> Xem thêm video: Nghi phạm cướp tiệm vàng ở Trà Vinh: Là sinh viên từ Hà Nội.

