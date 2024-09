Lạng Sơn: Bắt đối tượng giết người rồi bỏ trốn sau khi gây án

Ngày 2/9, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng truy bắt được đối tượng Trần Văn Luyến (SN 1980, HKTT: Thôn Bản Cưởm, xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) là đối tượng trong vụ án Giết người xảy ra ngày 01/7/2024 tại Thôn Bản Cưởm, xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Đối tượng Trần Văn Luyến bị Công an bắt giữ.

Trước đó, ngày 1/7/2024, tại Thôn Bản Cưởm, xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, do phát sinh mâu thuẫn trong sinh hoạt, Trần Văn Luyến đã dùng dao chém ông Đ.V.D trọng thương; sau khi gây án Luyến bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã tập trung lực lượng, khẩn trương tổ chức truy bắt, đã xác định được đối tượng Luyến đang lẩn trốn ở TP Hải Phòng.

Ngày 26/8/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ được đối tượng Trần Văn Luyến khi đang lẩn trốn tại Khu 1, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Ngày 27/8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với bị can Trần Văn Luyến về hành vi Giết người .