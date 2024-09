Hà Nội: Bắt đối tượng đóng giả xe ôm mang ma tuý đi bán

Ngày 2/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Đàm Đức Thành (SN: 2005; trú tại: Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Đàm Đức Thành cùng tang vật thu giữ.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn chào mừng Quốc khánh 02/9 và hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô, hồi 10h30 ngày 17/8/2024, Tổ công tác Công an phường Nguyễn Trung Trực trong quá trình tuần tra kiểm soát trên phố Hàng Than đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Đàm Đức Thành đang mang ma túy đi bán.



Tang vật thu giữ là 29 túi nilon bên trong đều chứa ma túy dạng thảo mộc khô. Qua giám định là MDMB-BUTINACA và MDMB-4en-PINACA có khối lượng 59,728 gam. Đối tượng khai nhận bản thân đang vận chuyển số ma tuý trên đi giao cho khách thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Hiện Công an quận Ba Đình đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.