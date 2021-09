Làm việc thâu đêm để kịp cấp giấy đi đường cho người dân

Cán bộ UBND, Công an phường, xã đang tăng cường làm việc, cố gắng cấp giấy đi đường cho đúng đối tượng là cá nhân, người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thiết yếu.

Cố gắng làm thêm giờ để cấp giấy đi đường

Sáng 5/9, Công an TP. Hà Nội thông báo về việc cấp giấy đi đường và trình tự, thủ tục duyệt, cấp giấy có mã QR, thẻ đi mua hàng thiết yếu theo yêu cầu phòng, chống dịch áp dụng cho phân vùng 1 (vùng đỏ).

Ngay sau khi được tập huấn về việc cấp giấy đi đường cũng như cấp thẻ đi chợ, UBND phường Trung Văn đã chỉ đạo và phối hợp với công an phường cùng bàn phương án giải quyết. Trên cơ sở đó, UBND phường thiết lập 3 máy chủ để tiếp nhận và triển khai các thông tin mà các cá nhân, người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu gửi vào.

Lực lượng công an và cán bộ ủy ban liên tục làm việc trên phần mềm cấp mẫu giấy đi đường mới.

Theo đó, các doanh nghiệp có nhu cầu xin cấp giấy đi đường sẽ cử người tới hoặc liên hệ với cảnh sát khu vực để đăng ký. Để làm nhanh và tránh việc đi lại nhiều lần, ngay từ khâu tiếp nhận hồ sơ, công an phường cũng đã đề nghị các đơn vị cung cấp các hồ sơ liên quan và hướng dẫn các doanh nghiệp khai đúng, khai đủ tránh thiếu sót phải làm đi, làm lại.

Hiện, lực lượng công an vẫn đang tiếp tục công việc, dự kiến, hết ngày mai (7/9), sẽ có khoảng 90-100 doanh nghiệp thiết yếu đăng ký và đủ điều kiện để được cấp giấy đi đường. Thời gian này, lực lượng cán bộ ủy ban cũng như công an phường liên tục làm việc đến 2-3 giờ sáng, đảm bảo sau 24 giờ, các doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động sẽ có mẫu giấy mới có mã QR để lưu thông và hoạt động.

Ông Đặng Quốc Hùng – Phó Chủ tịch UBND Phường Trung Văn chia sẻ: “Giai đoạn đầu thực hiện, chúng tôi cũng có những lúng túng bởi có các biểu mẫu cũng như các quy định cần phải làm rõ. Ngoài ra phần mềm được trang bị hoạt cũng chưa được hiệu quả, có lúc bị quá tải. Trong thời gian này, chúng tôi cố gắng làm thêm giờ để làm sao cấp giấy đi đường sớm nhất cho các doanh nghiệp”.

Theo chị Trần Thị Thanh Huyền – Công ty Cổ phần Gia vị Hà Nội, việc cấp giấy đi đường là điều kiện cần thiết để các cơ sở kinh doanh thực phẩm thiết yếu được phép hoạt động, đảm bảo chặt chẽ hơn khi tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Thế nhưng, doanh nghiệp như chúng tôi cũng cảm thấy lúng túng khi Hà Nội liên tục cấp đổi giấy đi đường ở cả 4 đợt giãn cách. Bởi quy định mới của Hà Nội ra quá bất ngờ, thời gian thực hiện lại ngắn, nên đôi lúc chúng tôi cũng thấy khá lo lắng. Mặc dù đợt này các doanh nghiệp cũng như cá nhân có thời gian 2 ngày để thực hiện cấp đổi mẫu giấy mới, nhưng chúng tôi vẫn bối rối vì mọi thứ thay đổi liên tục. Tuy vậy, để đáp ứng theo chủ trương mới buộc chúng tôi cũng phải thực hiện theo”.

Mẫu giấy đi đường mới dành cá nhân, người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu do công an phường cấp.

Vẫn còn phân vân trong một số trường hợp cấp giấy đi đường

Hiện, trên địa bàn phường Trung Văn, việc cấp giấy đi chợ cho cá nhân đi mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, đồ dùng thiết yếu cũng đã được phường ký đóng dấu. Tuy nhiên, do phần mềm chưa được ổn định nên phường Trung Văn vẫn đang áp dụng mẫu phiếu đi chợ cũ như các đợt giãn cách trước để kịp thời phát cho dân nhằm giải quyết nhu cầu bức thiết trước mắt. Trong thời gian tới, phường sẽ lấy các số liệu của công an phường về nhân hộ khẩu để cấp giấy đi chợ cho hộ gia đình. Sau đó tiếp tục giao công an phường phối hợp với tổ dân phố rà soát những trường hợp còn lại như hộ tạm trú, người lao động, sinh viên xóm trọ… để cấp phiếu đi chợ.

Bên cạnh đó, việc thực hiện cấp mẫu giấy đi đường mới ở một số trường hợp khiến lực lượng thực hiện nhiệm vụ tỏ ra lấn cấn.

Theo ông Đặng Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND Phường Trung Văn, hiện có một số doanh nghiệp không thiết yêu trên địa bàn có nhu cầu cử cán bộ trực cơ quan và phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên đến thời điểm này, chính quyền địa phương vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể nên đơn vị không có thẩm quyền cấp giấy đi đường. Ngoài ra, đối với những công ty thiết yếu đặt ở phường Trung Văn (thuộc vùng 1), nhưng cá nhân người làm việc ở doanh nghiệp đó lại thuộc vùng 2 hoặc 3 thì địa phương có cấp giấy đi đường cho các trường hợp đó hay không, hay chỉ cấp cho những cá nhân của công ty thuộc vùng 1. “Đây là 2 trường hợp mà chúng tôi đang chờ văn bản hướng dẫn cụ thể hơn”, ông Đặng Quốc Hùng cho biết./.