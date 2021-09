Ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9: Quốc lộ 32 ùn ứ

Sáng 6/9, ngày đi làm đầu tiên sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tại chốt kiểm soát dịch trên Quốc lộ 32, đoạn đường Hồ Tùng Mậu (Hà Nội) diễn ra tình trạng ùn ứ do lượng phương tiện và người ra ngoài đường đông. Hàng trăm người di chuyển khó khăn tại đoạn gần chốt kiểm dịch. Nắng gắt ngay từ sáng nên việc chờ đợi để được đến chốt kiểm tra giấy tờ cũng khiến nhiều người khá mệt mỏi. Tình trạng đi lên vỉa hè để tránh ùn ứ tái diễn trong bối cảnh Hà Nội vẫn giãn cách xã hội. Một số người thiếu kiên nhẫn buộc phải leo lên vỉa hè để luồn lách hoặc tìm cách quay đầu. Dòng người đổ về trung tâm Hà Nội kéo dài gần 3 km. Tuy nhiên, việc kéo dài này là ngắt quãng vì lực lượng chức năng tổ chức giao thông theo "đèn tín hiệu". Dòng người và xe được tổ chức di chuyển theo từng nhóm với khoảng cách 500 mét. Ngày 6/9 cũng là ngày bắt đầu thực hiện việc kiểm tra giấy đi đường mới theo quy định của Công an TP. Hà Nội. Tuy nhiên, việc quá đông người và nhiều người còn đang trên đường đến cơ quan để làm thủ tục cấp giấy mới nên lực lượng chức năng tạo điều kiện di chuyển. Một số người đã có giấy đi đường mới nhưng phần lớn vẫn dùng giấy đi đường cũ vì vướng thủ tục và thời gian. Không cứng nhắc, lực lượng chức năng chỉ tuyên truyền và đề nghị người dân sớm có giấy đi đường mới theo quy định. Mặc dù lượng người đông nhưng cán bộ trực chốt không cắt giảm thủ tục kiểm tra hay sơ sài. Giấy đi đường và căn cước công dân vẫn được kiểm tra đầy đủ. Lực lượng dân quân, quân đội, thanh niên cũng được huy động hỗ trợ tại chốt. Để thuận lợi và không mất thời gian chờ đợi, khi đến gần chốt, người dân chủ động cầm trên tay giấy đi đường. Trường hợp không có giấy đi đường, lực lượng chức năng đề nghị khai báo y tế, hướng dẫn thủ tục xin cấp và yêu cầu quay trở về nhà. Dưới nhiệt độ cao, lượng người và phương tiện lớn ngay từ đầu giờ sáng 6/9, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát vẫn đang căng mình thực hiện nhiệm vụ. Thiếu tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đánh giá, người và phương tiện tham gia trên QL32 hướng về trung tâm sáng 6/9 khá lớn do đây là ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ và là tuyến đường huyết mạch của Thủ đô. Để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh, Đội đã huy động 100% quân số tham gia chốt trực, tinh thần kiểm soát tạo điều kiện, không làm cứng nhắc nhưng vẫn tuân thủ các quy định.

