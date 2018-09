Làm rõ vụ việc “quậy phá” tại cơ sở mầm non Đồ Rê Mí ở Vũng Tàu

Phụ huynh, giáo viên hoang mang lo sợ



PV báo Lao Động đã tìm hiểu để làm rõ thông tin về vụ việc. Theo đó, làm việc với cơ quan chức năng vào chiều 17.9, bà Phạm Thị Lê Na – chủ cơ sở mầm non Đồ Rê Mí cho biết: "Từ ngày 7 đến 12.9, bà Trương Thị Thắm cùng một nhóm người đến đòi đóng cửa trường vì tôi thiếu nợ tiền của bà chưa trả. Bà Thắm cùng một số người khác đã có hành vi ngăn cản phụ huynh đưa các cháu đến trường và ném đá vào trường học khi các cháu đang còn trong giờ học. Hành vi trên đã được chúng tôi trích xuất từ camera an ninh của trường và giao cho cơ quan công an".

Cơ sở mầm non Đồ Rê Mí.

Cũng theo bà Na, sự việc trên đã khiến nhiều phụ huynh lo ngại, giáo viên, nhân viên nhà trường cũng có tâm lý hoang mang, lo sợ.

Theo bà Na, trước đây, bà cùng bà Trương Thị Thắm hùn vốn mở cơ sở mầm non, mỗi người đóng góp 50% cổ phần. Sau một thời gian, do hoạt động không hiệu quả, bà Thắm bán toàn bộ cổ phần cho bà Na. Sau đó bà Na bán cho một người khác với giá 170 triệu đồng. Đến tháng 5/2018, cơ sở được cấp giấy phép thành lập nhóm trẻ, mẫu giáo độc lập tư thục Đồ Rê Mí hoạt động hiệu quả thì xảy ra vụ việc.

Đến để giải quyết tranh chấp?

Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi, bà Trương Thị Thắm cho biết đã làm đơn tố cáo bà Phạm Thị Lệ Na lên cơ quan điều tra công an tỉnh. Theo đơn tố cáo, bà Thắm tố cáo bà Na đã bán trái phép cổ phần công ty cho người khác.

Bà Thắm cho biết, việc bà có đến cơ sở mầm non Đồ Rê Mí là có thật nhưng chỉ là để giải quyết việc tranh chấp với bà Na về cơ sở mầm non này.

Ông Nguyễn Tấn Lực, Chủ tịch UBND phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu cho biết: "Ngay khi cơ sở mầm non Đồ Rê Mí thông báo có côn đồ đến ném đá và gây rối, chúng tôi đã giao cho công an phường điều tra giải quyết. Quan điểm của chúng tôi là cơ sở mầm non Đồ Rê Mí có đầy đủ giấy tờ hợp pháp để mở lớp nuôi dạy trẻ nên chúng tôi sẽ tạo điều kiện và bảo vệ an toàn, an ninh trật tự trong khu vực cho các cháu khi đến trường".

“Các hành động gây rối trật tự, mất an ninh theo như đơn tố cáo sẽ giao cho cơ quan chức năng điều tra và giải quyết theo pháp luật. Còn các tranh chấp dân sự giữa hai bên, chúng tôi sẽ cố gắng hòa giải và hướng dẫn làm thủ tục khởi kiện ra tòa án giải quyết nếu không đồng ý”.