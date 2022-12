Làm rõ vụ tài xế ẩu đả nhau gây ùn tắc cầu Thanh Trì

Ngày 6/12, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Công an quận Hoàng Mai và Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) xác minh vụ việc 3 lái xe tải cầm hung khí đánh nhau trên cầu Thanh Trì gây mất an ninh trật tự và ùn tắc giao thông kéo dài.

Nơi xảy ra sự việc.

Thông tin ban đầu cho hay, vào khoảng 19h20 ngày 5/12, tại khu vực giữa cầu Thanh Trì hướng từ quận Hoàng Mai sang huyện Gia Lâm (Hà Nội) xảy ra va chạm giữa 2 xe tải biển kiểm soát 29H-233.xx và 18H-000.xx. Tại hiện trường ghi nhận, đầu xe tải biển kiểm soát 18H-000.xx va chạm nhẹ với đuôi xe tải 29H-233.xx. Tuy nhiên do hướng 2 xe đang chuyển làn nên gần như ùn tắc cả 3 làn xe ô tô.

Đáng chú ý, vụ việc không được giải quyết ổn thoả nên trong khoảng hơn 2 tiếng, 2 xe tải vẫn đỗ ngang ngược giữa đường không ai chịu ai khiến toàn bộ tuyến đường vành đai 3 ùn tắc giao thông kéo dài. Cùng với đó là nhiều hình ảnh xấu xí, khi nhiều lái xe không nhịn được đã đỗ xe ra khu vực lan can cầu vệ sinh cá nhân. Đồng thời, cũng gây khó khăn cho lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường.

Theo các hình ảnh và clip ghi lại, sau màn cãi nhau khoảng hơn 2 giờ, 3 lái xe cầm tuýp sắt, búa còn lao vào định ẩu đả ngay trên cầu. Về thông tin trên, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, giao thông toàn tuyến vành đai 3 đã được thông suốt vào khoảng 21h10 cùng ngày. Lý do ùn tắc trên cầu không chỉ do va chạm giữa 2 xe tải và cách đó khoảng 30m về phía Lĩnh Nam có một xe tải chở ô tô bị chết máy khiến phương tiện phải di chuyển chậm.

Về việc có hành vi lái xe tải "nói chuyện" bằng chân tay và hung khí, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khẳng định đây là hành vi vi phạm pháp luật và văn hoá giao thông. Đơn vị sẽ thu thập chứng cứ phối hợp cùng công an địa bàn tiếp tục làm rõ và triệu tập các lái xe để xử lý nghiêm.