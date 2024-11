Làm rõ trách nhiệm vụ cấp sai sổ đỏ dự án The Summit Đà Nẵng

Thanh tra Sở TN&MT TP Đà Nẵng đã có Kết luận số 01/KLTT-TTr ngày 29/7/2024 về việc chấp hành quy định pháp luật trong việc thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp đổi và chỉnh lý biến động thông tin trên GCNQSDĐ số AN 219326 cấp ngày 01/7/2008 của Công ty TNHH Đất Kinh Tuyến Số Một đối với dự án Khu chung cư cao cấp The Summit (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà), còn gọi là Son Tra Ocean View.

Từ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra đã kiến nghị Giám đốc Sở TN&MT giao Văn phòng ĐKĐĐ thành phố huỷ bỏ nội dung đính chính mục đích sử dụng đất của Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ tại quận Sơn Trà thực hiện ngày 24/8/2011 trên GCNQSDĐ số AN 219326 cấp ngày 01/7/2008 do không đúng quy định về thẩm quyền.

Khu chung cư cao cấp The Summit

Giao Văn phòng ĐKĐĐ thành phố phối hợp với Công ty TNHH Đất Kinh Tuyến Số Một thực hiện đính chính lại nội dung mục đích sử dụng đất do có sai sót thông tin về thửa đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai trong quá trình cấp GCN QSDĐ số AN 219326 ngày 01/7/2008 theo đúng mục đích sử dụng ban đầu là đất ở.

Vì trước đó, UBND TP Đà Nẵng đã cấp 04 Giấy chứng nhận ngày 01/8/2007 cho Công ty Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng với mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị. Sau đó, bà Võ Thị Ngọc nhận chuyển nhượng và có đơn xin hợp thửa là đất ở.

Tuy nhiên, UBND quận Sơn Trà căn cứ Quyết định số 4844/QĐ UBND ngày 19/6/2008 của UBND TP Đà Nẵng về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết chia lô Khu dân cư phía Bắc đường Phan Bá Phiến để cấp là đất sản xuất kinh doanh. Điều này là không đúng quy định, có sai sót thông tin về mục đích sử dụng đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai đã được UBND thành phố cấp lần đầu là đất ở tại đô thị.

Theo Thanh tra, sau khi thực hiện xong các nội dung trên, Công ty TNHH Đất Kinh Tuyến Số Một liên hệ với các cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng quy định.

Kết luận thanh tra khẳng định, sai sót thông tin về mục đích sử dụng đất nêu trên thuộc trách nhiệm của UBND quận Sơn Trà, Phòng TN&MT quận Sơn Trà, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tại quận Sơn Trà.

Thanh tra Sở TN&MT kiến nghị UBND quận Sơn Trà, Phòng TN&MT quận Sơn Trà, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tại quận Sơn Trà (nay là Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ quận Sơn Trà) tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm (nếu có) của các tổ chức và cá nhân có liên quan đến các sai sót trong quá trình tham mưu thực hiện các thủ tục hành chính cấp đổi và chỉnh lý biến động trên GCNQSDĐ số AN 219326 cấp ngày 01/7/2008 của UBND quận Sơn Trà.

Liên quan đến nghĩa vụ tài chính dự án Chung cư cao cấp The Summit của Công ty TNHH Đất Kinh Tuyến Số Một, Sở TN&MT TP Đà Nẵng cho biết, đối với phần diện tích tăng thêm 165,5m2 tại GCNQSDĐ số AN 219326 cấp ngày 01/7/2008, Công ty Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng ký Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất cho bà Võ Thị Ngọc tăng so với tổng diện tích của 04 Giấy chứng nhận đã cấp là đất hạ tầng cấp thoát nước. Bà Ngọc đã nộp tiền nhận chuyển quyền sử dụng đất với đơn giá là 4.200.000đồng/m2 cho Công ty Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng. Do đó, đối với phần diện tích này không kiến nghị truy thu tiền sử dụng đất.

Đối với thực hiện nghĩa vụ tài chính khi điều chỉnh quy hoạch và cấp Giấy phép xây dựng của Dự án Chung cư cao cấp The Summit, Sở TN&MT TP Đà Nẵng cho rằng: dự án được UBND thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1:500 tại Quyết định số 6590/QĐ-UBND ngày 27/8/2009 và ngày 21/6/2011. Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng từ 19 tầng lên 21 tầng là trước ngày 01/7/2014. Trong khi đó, phương án giá đất thì không có căn cứ vào chỉ tiêu quy hoạch như: mật độ xây dựng, tầng cao công trình, hệ số sử dụng đất. Nên không phải xác định để thu chênh lệch tiền sử dụng đất.

Được biết, Chung cư cao cấp The Summit đã đi vào sử dụng từ 2019. Hơn 30/350 căn hộ tại khu chung cư này đã hoàn thành lệ phí trước bạ nhà đất từ tháng 8/2022 theo yêu cầu của cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn chưa được cấp GCNQSDĐ.

Phản hồi kiến nghị của Ban quản trị Chung cư cao cấp The Summit, bà Trần Thị Kim Hiền, Phó Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ thành phố có văn bản 2936 ngày 16/10/2024 cho biết đã thực hiện đính chính lại nội dung mục đích sử dụng đất do sai sót thông tin về thửa đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai trong quá trình cấp GCNQSDĐ số AN 219326 cấp ngày 01/7/2008.

Văn phòng ĐKĐĐ thành phố đang triển khai thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho các hộ dân mua căn hộ tại dự án đã hoàn thành nghĩa vụ tại chính, văn bản 2936 cho hay.

