Danh sách 14 dự án được Quảng Nam “nới lỏng” việc cấp sổ đỏ

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương cho phép Sở TN&MT tiếp tục giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho các chủ đầu tư dự án và giải quyết thủ tục tách thửa, đăng ký biến động, cấp sổ đỏ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng của 14 dự án nhà ở.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, tỷ lệ cấp sổ tối đa không quá 90% diện tích tùy theo dự án cụ thể. Lưu ý, Sở TN&MT làm việc cụ thể với các chủ đầu tư dự án để có văn bản cam kết và có tài sản đảm bảo thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính phát sinh nộp vào ngân sách Nhà nước sau khi phê duyệt lại giá đất cụ thể, gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả tiền một lần, thuế thu nhập doanh nghiệp và nộp lệ phí trước bạ thay cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, Chủ đầu tư có văn bản kèm theo cam kết tự nguyện chấp hành, không khiếu kiện, khiếu nại khi cơ quan nhà nước xử lý tài sản đảm bảo trong trường hợp không hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với phần chênh lệch (nếu có) theo thông báo của cơ quan Thuế khi được phê duyệt lại giá đất cụ thể của dự án.

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm hướng dẫn, yêu cầu các chủ đầu tư dự án cam kết, đảm bảo tài sản và theo dõi tình hình phê duyệt lại giá đất của các dự án để kịp thời thông báo, yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về tài chính phát sinh, đảm bảo không để thất thu ngân sách Nhà nước.

Danh sách 14 dự án được chủ trương giải quyết cấp sổ đỏ: Dự án Khu đô thị sinh thái Vịnh An Hòa 2 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển FVGLAND; Khu đô thị dịch vụ Đồng Nà và Khu đô thị Võng Nhi; Khu Đô thị Thanh Hà phân khu 1 - Công ty CP Tập đoàn ROYAL CAPITAL; Khu dân cư thị trấn Núi Thành (giai đoạn 2) của Công ty TNHH MTV An An Hòa; Khu dân cư Thương mại dịch vụ Phong Nhị; Khu phố chợ Chiên Đàn; khu ADB giai đoạn 3; Khu dân cư chợ Trạm – xã Tam Hiệp; Khu dân cư số 2, đô thị Điện Thắng; Khu dân cư Tam Anh Nam; Khu dân cư Trường Đồng; Dự án khu phố chợ Bà Rén; dự án Khu phố chợ Điện Nam Bắc của Công ty CP Đầu tư Phát triển đô thị Đất Quảng - Quảng Nam; Khu dân cư Trường Đồng của Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam…

