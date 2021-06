Làm giả 3 triệu cuốn SGK, 2 giám đốc cùng 5 đồng phạm bị khởi tố

Bộ Công an đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Ngày 25/6, Bộ Công an cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) đã khởi tố, bắt giam Cao Thị Minh Thuận (SN 1979), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Phú Hưng Phát – chủ các nhà sách Minh Thuận và Hoàng Mạnh Chiến (SN 1982), Giám đốc Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.



Cùng bị khởi tố tội danh trên còn có 5 bị can gồm: Nguyễn Mạnh Hà (SN 1972), Phó Giám đốc Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội; Hoàng Thị Ánh Vân (SN 1983), Kế toán trưởng Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội; Nguyễn Đức Khương (SN 1980), Chủ xưởng gia công sách Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội; Đỗ Đức Thắng (SN 1972), nhân viên thiết kế đồ họa Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội; Nguyễn Hữu Trung (SN 1980), nhân viên Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Phú Hưng Phát.

Các bị can trong vụ án.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, ngày 24/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh đúng quy định pháp luật.

Trước đó, trong các ngày từ 18 đến 22/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Nhà xuất bản Giáo dục tiến hành bắt quả tang các đối tượng tham gia in ấn, gia công, tiêu thụ sách giả tại nhiều xưởng ở Hà Nội.

Cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp hơn 50 địa điểm của đường dây sản xuất và tiêu thụ các loại sách giáo khoa giả trên địa bàn các tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Thanh Hóa.

Mở rộng điều tra, ngày 23/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả” xảy ra tại Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Phú Hưng Phát và các đơn vị có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tạm giữ nhiều vật chứng trong vụ án; cụ thể: hơn 3,2 triệu quyển sách giáo khoa giả các loại của Nhà xuất bản Giáo dục; 03 hệ thống dây chuyền máy in Offset, nhiều máy gia công sách giả; hơn 1,5 triệu tem giả của Nhà xuất bản Giáo dục và nhà xuất bản khác; 5 ô tô tải và nhiều máy móc, công cụ dùng để bốc xếp, vận chuyển sách; khoảng 20 tỷ đồng từ nguồn thu bất hợp pháp...

Kết quả điều tra ban đầu xác định hơn một năm trước, các bị can đã thiết lập dây chuyền thu mua giấy, in ấn sách giáo khoa giả. Công ty In và văn hoá truyền thông phụ trách khâu sản xuất hàng giả. Còn phía Phú Hưng Phát đầu tư hệ thống vận tải để tiêu thụ sách giả tại một số cửa hàng ở Hà Nội, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh... Qua tổng hợp thông tin, C03 cho rằng nhóm sản xuất hàng giả đã thu lợi bất chính gần 50 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đánh giá đây là đường dây sản xuất, tiêu thụ sách giả lớn nhất từ trước đến nay.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, mở rộng vụ án, triệt để thu hồi tài sản hưởng lợi bất chính.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bộ GD-ĐT đề nghị thẩm định lại SGK Tiếng Việt 1