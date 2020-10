SGK Tiếng Việt lớp 1 30 năm trước có gì khiến 8X, 9X bồi hồi?

Năm học mới chỉ mới bắt đầu được khoảng 1 tháng nay, tuy nhiên trên MXH đã xuất hiện khá nhiều bài tranh luận về những trang sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 cải cách của thế hệ hiện tại. Trước vấn đề này, nhiều cư dân mạng, đặc biệt là những người thuộc thế hệ 8x, 9x đã bồi hồi nhớ lại, chia sẻ lại hình ảnh những trang sách Tiếng Việt lớp 1 xưa, cụ thể là bản sách ấn hành vào năm 1990. Trang sách cũ với học sinh thế hệ 8X, 9X vẫn luôn là một điều gì đó rất thiêng liêng, đáng trân quý dù cho thời đi học chẳng ai chịu giữ gìn. Mỗi trang sách tuy đã ngả màu nhưng vẫn khiến các cô cậu tuổi 20-30 hiện nay thấy bồi hồi thấy cả tuổi thơ trong đó.Sách Tiếng Việt lớp 1, tập 1, NXB Giáo dục ấn hành năm 1990 được đánh giá là phiên bản hoàn chỉnh nhất tính từ cuộc cải cách giáo dục năm 1979. Trước khi thay sách mới vào năm 2002, học sinh học đánh vần, tập viết tập đọc qua cuốn này. Ở sách cũ, mỗi bài, học sinh học 1-2 chữ cái. Sách có bài ôn tập xen kẽ để học sinh nhớ lại chữ cái trước khi bước sang học chữ mới. Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 xưa sử dụng hình ảnh đơn giản, dễ hiểu hơn. Nhiều người chia sẻ nhìn lại sách cũ, họ cảm thấy may mắn vì từng được học cuốn sách nhẹ nhàng, dễ nhớ. Có người thừa nhận nhìn sách hiện tại, không biết dạy con kiểu gì vì người lớn còn thấy khó học. Theo đó, nhiều bình luận của người dùng mạng xã hội cho rằng, bộ sách Tiếng Việt cũ rất dễ học và rõ ràng, hình ảnh minh họa quen thuộc, dễ nhận biết. Đối với học sinh lớp 1, nội dung học tiếng Việt cũng cần đơn giản và gọn nhẹ, tránh rườm rà quá mức. Thông thường, mỗi bài học sẽ từ 2, 3 vần, âm kết hợp với nhau. Thỉnh thoảng sẽ lồng ghép thêm những từ láy thông dụng để học sinh nhớ lâu, mở rộng vốn từ. Những ví dụ về tập đọc trong sách Tiếng Việt lớp 1 ngày xưa cũng được đánh giá đơn giản, dễ nhớ. Nhịp học của bộ sách giáo khoa cũ theo nhiều người đánh giá có phần chậm hơn so với sách mới. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Bộ GD-ĐT đề nghị rà soát, báo cáo về SGK Tiếng Việt 1, tác giả lên tiếng về SGK Tiếng Việt 1 bị chê - Nguồn: Vietnamnet Official

