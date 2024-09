Lâm Đồng: Lật xuồng một người mất tích trên sông Đồng Nai

Sáng ngày 14/9, thông tin từ UBND xã Đạ Lây (huyện Đạ Tẻh) cho biết: Vào khoảng 15h chiều qua 13/9, 3 thanh niên cùng ngụ tại xã Đạ Lây rủ nhau chèo xuồng sắt qua sông Đồng Nai đoạn qua địa bàn thôn Thuận Lỗ để đi bẫy chim. Khi đến giữa sông do nước cháy quá lớn nên xuồng bị lật khiến cả 3 người rơi xuống sông bị nước cuốn trôi. Trong lúc cả 3 người đang chới với giữa dòng sông, thì được người dân phát hiện hô hoán nhau ứng cứu. Sau đó, 2 người gồm các anh Lê Văn Quốc (24 tuổi) và Hồ Đình Công (27 tuổi) may mắn được người dân cứu lên bờ an toàn. Riêng anh Đỗ Thanh S. (32 tuổi) bị nước cuốn trôi mất tích.

Lực lượng cứu hộ túc trực, triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn trên sông Đồng Nai sau khi anh Đỗ Thanh S. bị nước lũ cuốn trôi. Sau khi đưa 2 người lên bờ an toàn, người dân phát hiện anh Hồ Đình Công có biểu hiện bị ngạt nước và nhanh chóng được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đạ Tẻh cấp cứu. Thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Đạ Tẻh, sau khi được cấp cứu, đến hiện tại sức khỏe của anh Công ổn định và đã xuất viện về nhà.



Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an huyện Đạ Tẻh, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 4 Công an Lâm Đồng đóng tại huyện Đạ Tẻh đã có mặt tại hiện trường phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu hộ. Tuy nhiên do nước từ thượng nguồn trên sông Đồng Nai đổ về quá lớn chảy xiết gây rất nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Đến 11h ngày 14/9, mặc dù các lực lượng cứu hộ với hàng chục người đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn nhưng nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.