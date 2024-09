Hà Nội: Sau bão, rau xanh ở chợ tăng gấp 2-4 lần

Đó là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Nga, trú tại Cầu Giấy (Hà Nội) sau khi đi chợ. Không chỉ vậy, một cây hành lá có giá tận 5 nghìn đồng, một mớ rau mùi cũng 15 nghìn đồng thay vì 3 nghìn đồng như trước bão.

Rau xanh ở chợ tăng gấp 4 lần

Chị Nga cho biết, trước bão, mọi người đổ xô đi mua thực phẩm tích trữ nhưng chị chỉ mua đủ ăn 2-3 ngày. Đến hôm qua, chị đi chợ mua rau thì loại nào cũng đắt hơn 2-4 lần bình thường.

“Bí xanh trước bão chỉ 10-15 nghìn đồng/kg nhưng hôm qua tôi hỏi mấy hàng liền, đều báo giá 35-40 nghìn đồng/kg. Rau cải canh hàng thì bán 50 nghìn đồng/kg, chỗ thì bán 15 nghìn đồng một mớ bằng một nắm tay lại còn bị dập. Lúc tôi bảo bà bán hàng cho em 5 nghìn hành lá, bà ấy đưa đúng một cây hành làm tôi tí ngất”, chị Nga nói.

Cây hành vừa được một người dân tại Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) mua với giá 5 nghìn đồng.

Tương tự, chị Tuyến, trú tại Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng cho biết, chị phải mua một mớ rau muống với giá 35 nghìn đồng, bé chỉ bằng nửa bó rau muống 10 nghìn đồng trước đây, luộc lên không được một đĩa.

Vì quá đắt nên chị Tuyến chỉ dám mua từng bữa một nhưng buổi chiều ra chợ thì còn đắt hơn buổi sáng.

“Rau muống buổi sáng còn 35 nghìn đồng/bó nhưng buổi chiều lên 40 nghìn, rau ngót lên 30 nghìn một bó. Một quả bí xanh hơn 2 cân tôi mua cũng 100 nghìn đồng, 20 nghìn đồng được 3 quả chanh, một cây cải bắp 80 nghìn. Không hiểu sao lại đắt như thế”, chị Tuyến nói.

Ngày nào cũng phải đi chợ đầu mối để làm hàng cơm văn phòng, chị Trần Thị Huyền, trú tại Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, giá tất cả các loại rau xanh đều tăng gấp 2 lần.

“Như hôm qua là “cháy” rau muống, không có để mua đâu. Bắp cải tôi mua là 450 nghìn đồng/bao 20kg, tức là khoảng hơn 22 nghìn đồng/kg, đó là mua buôn tại chợ đầu mối rồi đấy. Bí xanh tôi mua cũng 32-33 nghìn đồng/kg rồi. Những người bán rau họ mua về bán lẻ thì 35-40 nghìn đồng/kg là đúng rồi. Mưa bão thế này ngập hết, đắt cũng phải chịu”, chị Huyền nói.

Sau mưa bão, các loại rau xanh tại Hà Nội đều tăng giá từ 2-4 lần.

Ngồi trước sạp rau mỗi loại chỉ có vài mớ, chị Thu, tiểu thương bán rau tại Đống Đa (Hà Nội) cho biết, không phải chị muốn bán đắt mà để có rau bán, chị phải đi chợ đầu mối từ nửa đêm, mua về bán lẻ, mỗi loại lãi 1-2 nghìn chứ không nhiều.

“Mấy ngày vừa rồi mưa bão to như thế, nước mênh mông khắp nơi, rau cũng không có mà mua. Tôi đi chợ từ 12 giờ đêm, tranh cướp nhau mới được mấy mớ mang về. Bán thì toàn cho người quen, ai muốn tăng giá đâu nhưng rau không có, giá mua đã cao rồi thì phải bán cao chứ bán thấp sao được”, chị Thu phân tích.

Siêu thị bán giá bình ổn nhưng chậm chân là hết

Trái ngược với chợ truyền thống, giá rau củ quả tại các siêu thị khá bình ổn, thậm chí có nhiều loại còn rẻ hơn ngày thường. Tuy nhiên, lượng khách đổ về các siêu thị ngày càng nhiều nên để mua được đầy đủ các loại rau mình cần, nhiều người phải tranh thủ đi sớm.

Tại chợ truyền thống, giá rau xanh tăng như "vũ bão".

Mua được quả bí xanh với giá chỉ 19,9 nghìn đồng/kg, rau cải ngọt 10,4 nghìn đồng/mớ, bắp cải 19 nghìn đồng/kg, anh Phạm Quyết, trú tại Đống Đa (Hà Nội) cho biết, anh phải đi siêu thị từ lúc 7 giờ sáng.

“6 giờ chiều hôm qua tôi đi siêu thị, gặp bác bảo vệ bảo, giờ này mới đi thì còn gì mà mua. Vào bên trong quầy rau thì hầu như hết rau xanh, chỉ còn bí đỏ và một số loại củ. Sáng nay phải đi sớm trước giờ đi làm, may quá mua được đồ rẻ, chất lượng chứ các bà ngoài chợ bán đắt lắm”, anh Quyết thở dài.

Trao đổi với PV, đại diện Central Retail Việt Nam cho biết, do ảnh hưởng bão và lụt sau bão gây nhiều khó khăn cho việc sản xuất và cung ứng hàng hóa tại các siêu thị do 1 số nhà cung cấp nằm ở tâm bão cũng như nhà máy bị hư hỏng, mất nước, mất điện ảnh hưởng tới việc sản xuất. Trong khi nhu cầu mua sắm tích trữ của người dân trước và sau bão tăng mạnh...

Bí đỏ tại siêu thị Big C Thăng Long có giá chỉ 7,9 nghìn đồng/kg, rẻ hơn trước bão.

Tuy nhiên, hiện tại, các nhà cung cấp cũng đang cố gắng khắc phục sau lũ và tăng cường sản xuất để đáp ứng hàng hóa cho siêu thị, lượng hàng vẫn đang đảm bảo 90% nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, siêu thị cũng tăng cường nhập hàng đông lạnh để bố sung thêm nhu cầu tăng rất cao của khách hàng.

Nhằm cung ứng đầy đủ hàng hóa cho các tỉnh, thành miền Bắc đang chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, những ngày qua, Central Retail Việt Nam đã chuẩn bị những chuyến xe tăng cường hàng hóa cho Miền Bắc.

Theo đó, trung bình mỗi chuyến xe đi từ Đà Lạt giao cho Miền Trung và Miền Bắc là 40 tấn/chuyến, nay tăng lên 75 - 80 tấn/chuyến. Nhờ đó, các siêu thị GO!, Big C đã tăng lên 100% sản lượng hàng rau củ so với ngày thường.