Lâm Đồng: Hàn khung sắt gây cháy quán bar, nhiều người thoát nạn

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 14h 30 ngày 2/8 tại quán bar Club Sky trên đường Nguyễn Văn Trỗi (Phường 2, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng). Vào thời điểm trên, khi thợ hàn đang thi công hàn sắt trên mái nhà thì tia lửa bắn vào mút xốp cách âm trên mái trần gây cháy. Sau khi xảy ra vụ cháy, nhiều người có mặt tại hiện trường đã kịp thời tháo chạy ra ngoài an toàn. Sau đó, nhiều người đã dùng bình chữa cháy mini được trang bị tại quán để dập lửa.

Tuy nhiên, do mái trần chủ yếu làm bằng mút xốp cách âm nên ngọn lửa cháy âm ỉ bên trong. Vụ cháy nhanh chóng được trình báo tới cơ quan chức năng và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Toàn cảnh quán Bar Club Sky bị cháy.

Khu vực mái mút xốp, nơi lực lượng chức năng khó tiếp cận điểm gây cháy.

Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Khu vực 3 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều 2 xe chữa cháy cùng khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ có mặt phối hợp với Công an TP Bảo Lộc tiếp cận hiện trường triển khai các biện pháp dập lửa.

Theo ghi nhận, do khu vực xảy ra đám cháy nằm trên mái trần của quán bar chủ yếu là mút xốp nên lửa cháy âm ỉ bên trong gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy. Sau khoảng 30 phút tiến cận hiện trường, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã khống chế dập tắt hoàn toàn đám cháy. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người.