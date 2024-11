Lâm Đồng: Cô gái bịa chuyện bị cướp điện thoại rồi báo công an

Ngày 13/11, Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng thông tin, đang củng cố hồ sơ để xử lý NNU, 20 tuổi, ngụ xã Xuân Trường, TP Đà Lạt về hành vi báo tin giả.

NNU bị Công an mời làm việc vì báo tin giả.

Cụ thể, tối ngày 09/11, NNU đến công an xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt trình báo khi di chuyển từ nơi làm việc trên đường Phan Chu Trinh, phường 9, TP Đà Lạt về xã Xuân Trường trên Quốc lộ 20B, đoạn qua trạm biến áp 110 kV, thuộc thôn Đa Thọ, xã Xuân Thọ thì bị ba người đi xe máy ép ngã rồi cầm dao đe dọa cướp điện thoại Iphone 11, một ví da trong đó có 5,8 triệu đồng.

NNU đến của hàng bán điện thoại vỡ sau đó đi trình bào Công an bị cướp.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn nên lãnh đạo Công an TP Đà Lạt đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, tổ chức xác minh vụ việc.

Ngay trong đêm, công an đã huy động cán bộ, chiến sỹ phối hợp cùng công an các phường, xã rà soát tất cả các địa bàn, tuyến đường, khu vực nghi vấn. Thậm chí đến từng chòi rẫy sản xuất nông nghiệp của người dân để truy tìm.

Tiếp tục làm việc với NNU, công an cũng phát hiện nhiều nghi vấn trong lời khai về thời gian và một số tình tiết khác không phù hợp với những chứng cứ tài liệu mà trinh sát báo về.

Trong khi Công an TP Đà Lạt ráo riết truy tìm thì NNU đã thừa nhận hành vi khai báo gian dối. Nguyên nhân là do sau khi ngã xe, sợ bị gia đình la mắng việc màn hình điện thoại bị vỡ, NNU đã mang điện thoại đến một cửa hàng trên đường Phan Đình Phùng để bán. Sau đó đến cơ quan Công an trình báo tin giả.