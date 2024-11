Á hậu Huyền My - MC Mai Ngọc đọ sắc vóc quyến rũ

Mới đây, Á hậu Huyền My và MC Mai Ngọc cùng tham gia sự kiện tiệc thời trang của NTK Hà Bùi, diễn ra tại Hà Nội. Cả hai mỹ nhân Vbiz đều chọn trang phục gam đỏ tôn làn da trắng nhưng theo phong cách khác nhau. Để khẳng định dấu ấn riêng, Á hậu Huyền My diện mẫu đầm dạ hội xẻ cao đính đá tỉ mỉ khoe đường cong gợi cảm. Nàng á hậu trang điểm sắc sảo, uốn tóc bồng bềnh, làm nổi bật nhan sắc quyến rũ.Huyền My tạo dáng cùng NTK Hà Bùi. MC Mai Ngọc thanh lịch với đầm nhung chiết eo kết hợp giày mũi nhọn đính đá và clutch đồng điệu. Nữ biên tập viên 34 tuổi cài nơ lên tóc để thêm phần trẻ trung. Thời gian qua, Huyền My và Mai Ngọc hạn chế tham dự sự kiện nhưng vẫn tới chung vui cùng Hà Bùi do yêu quý nữ doanh nhân 8X. Tại sự kiện, Huyền My - Mai Ngọc còn xuất hiện với vai trò người mẫu. Hai mỹ nhân Vbiz giới thiệu các thiết kế thuộc bộ sưu tập dạ hội của NTK Hà Bùi. NSND Lan Hương cũng là khách mời VIP tại sự kiện. Nữ nghệ sĩ diện trang phục thanh lịch khoe vẻ đẹp quý phái. NSND Lan Hương chụp ảnh ở hậu trường chương trình. Giám đốc sáng tạo Hà Đỗ diện đầm đen gợi cảm. Cô chụp ảnh cùng NTK Hà Bùi. Thái Dũng cũng xuất hiện tại sự kiện. Anh đảm nhận vai trò MC cho chương trình.Xem video "Trò chuyện cùng Á hậu Huyền My về Miss Grand International 2017". Nguồn VTV24

