Làm chết bé 7 tháng tuổi: Bảo mẫu khai do hoảng loạn không biết sơ cứu

Ngày 28/11, TAND huyện Gia Lâm, TP Hà Nội mở lại phiên xử sơ thẩm Chu Uyển Vân (27 tuổi, trú tại khu đô thị Vinhomes OceanPark, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm) về tội vô ý làm chết người. Vân bị Viện Kiểm sát nhân dân truy tố do liên quan đến cái chết của cháu N.B.K (7 tháng tuổi, ở chung cư trong khu đô thị Vinhome OceanPark) vào ngày 10/1, khung hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 1-5 năm.

Bị cáo Chu Uyển Vân tại tòa. Ảnh: Nguyễn Hải.

Tại phần xét hỏi, Chu Uyển Vân thừa nhận bản thân không được đào tạo về trông trẻ, cũng không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép mở lớp trông trẻ tại nhà. Tuy nhiên, đầu tháng 1, bị cáo vẫn đăng tin lên facebook nhận trông trẻ để kiếm thêm thu nhập. Tối 9/1, Vân nhận trông cháu N.B.K qua đêm đến ngày hôm sau, với chi phí 250 nghìn đồng/ngày. Khi chị Nguyễn Bích H (mẹ của K) giao trẻ, cháu bé vẫn bình thường, nhưng chị H dặn K mới tiêm vaccine, nếu cháu quấy khóc thì Vân cần liên lạc để chị H đến đón con.

Vân khai suốt đêm 9/1, cháu K có lúc quấy khóc nên bị cáo bế cho cháu ngủ. Sáng hôm sau, Vân pha cho cháu khoảng 100ml sữa. Sau khi K tiếp tục ngủ, Vân đi ra ngoài để dọn phòng. Trong lúc dọn dẹp, bị cáo nghe 2 tiếng ho nhưng không thấy tiếng khóc. Khi nghe thêm nhiều tiếng ho, bị cáo vào kiểm tra thì thấy cháu K mũi có bong bóng rồi nôn ra nhiều dịch. Thấy bé K vẫn không đỡ, Vân trở nên hoảng loạn. Phát hiện cháu bé gồng cứng người, Vân mất bình tĩnh mà không biết cách xử lý, sơ cứu, chỉ biết vỗ vào lưng bé.

Khi gọi điện thoại cho cấp cứu 115, Vân được nhân viên y tế hướng dẫn lên internet tìm kiếm cách xử lý trẻ em bị sặc sữa. Tuy nhiên, Vân khai do quá hoảng loạn nên bị cáo không tìm kiếm được cách sơ cứu. Khoảng 15 phút sau, thấy cháu K lịm dần, bị cáo mới nhờ chồng đi tìm người hỗ trợ. Đứng trước tòa, Chu Uyển Vân khai bản thân không biết tìm hiểu các tình huống xấu xảy ra với trẻ và phương pháp xử lý sự cố. Bị cáo cũng thừa nhận mình không được cấp chứng chỉ hành nghề, cũng không được chính quyền địa phương cấp phép nhận trông trẻ.

Theo cơ quan tố tụng, khi lực lượng cấp cứu 115 đến nơi, nhân viên y tế đã sơ cứu nhưng tình hình bé K không tiến triển. Do đó, mẹ của bé K đề nghị đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lâm. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong ngoại viện. Vào cuộc điều tra, Công an huyện Gia Lâm xác định Chu Uyển Vân đã không chú ý theo dõi cháu K, dẫn đến sau khi ăn sữa bé có biểu hiện sặc sữa. Khi phát hiện, Vân tự ý sơ cứu cho cháu đến khi nạn nhân lả đi, hơi thở yếu, lúc này Vân gọi trung tâm cấp cứu đến. Song cháu K đã tử vong do suy hô hấp tuần hoàn định hướng đến ngạt do bít tắc đường hô hấp gây nên, không phát hiện bệnh lý bất thường.