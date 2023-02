Giật mình nguyên nhân những vụ trẻ tử vong ở trường mầm non

Bé trai 2 tuổi tử vong ở trường mầm non: Ngày 23/2, Công an TP. Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đang điều tra, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cháu L.T.Ng. (SN 2021) tử vong bất thường tại trường mầm non. Theo gia đình, sáng 22/2, cháu Ng. đến trường học với sức khỏe bình thường. Khi nhà trường thông báo sự việc, cháu bé được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Nha Trang nhưng bác sĩ xác định cháu đã ngưng thở trước đó. Theo bà Phùng Thị Bích Điệp – Hiệu trưởng Trường Mầm non Bé Ngoan, cháu Ng. đến trường vào sáng 22/2, mọi hoạt động bình thường nhưng có triệu chứng mệt mỏi, phụ huynh nhờ cô giáo cho uống thuốc viêm họng. Đến buổi trưa, cô giáo ru cháu Ng. ngủ, sau đó phát hiện bé trai 2 tuổi khó thở, khuôn mặt nhạt trắng nên cô giáo đã báo cho Ban Giám hiệu. Sau đó nhà trường khẩn trương đưa cháu Ng. cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn – Nha Trang nhưng cháu đã tử vong. Trẻ 5 tuổi tử vong trong giờ nghỉ trưa ở trường mẫu giáo: Ngày 2/12/2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nhận được thông tin từ Trường Mẫu giáo Nguyễn Văn Dương (xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa) về việc một bé trai có biểu hiện tím tái khi đang ngủ tại lớp và tử vong sau khi được đưa đến cơ sở y tế. Nạn nhân là cháu N.H.M (5 tuổi, ở xã Đức Hòa Đông) đang học lớp Lá 1, trường Mẫu giáo Nguyễn Văn Dương. Sáng cùng ngày, trẻ được mẹ đưa đến lớp và có biểu hiện bình thường, tham gia sinh hoạt, vui chơi cùng các bạn. Đến 10h30, trẻ ăn trưa và uống hộp sữa nước do phụ huynh mang theo, sau đó đi ngủ trưa. Tuy nhiên, đến khoảng 12h, cháu M có biểu hiện tím tái, giáo viên lập tức đưa bé đến Trạm y tế xã Đức Hòa Đông. Tại đây, nhân viên trạm y tế xác định bé có biểu hiện nguy kịch, không thể sơ cứu được nên đề nghị đưa đi bệnh viện. Hai giáo viên trường đã dùng xe máy chở bé đến một phòng khám tại xã Đức Hòa Hạ, cách trường khoảng 5km, bác sĩ xác nhận bé đã tử vong. Theo báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa, bé trai này có thể trạng ốm, cân nặng 14kg, những ngày gần đây bé có biểu hiện ho nhiều vào buổi trưa. (Ảnh minh họa) Bé trai 4 tuổi tử vong sau giấc ngủ trưa: Trưa 7/10/2022, tại Trường Mầm non Bắc Sơn, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình sau giấc ngủ trưa như thường lệ, toàn bộ trẻ ở Trường Mầm non Bắc Sơn dậy để tiếp tục buổi học chiều. Thời điểm đó, cháu P.N.S (sinh năm 2018, lớp mẫu giáo nhỡ) không dậy nên cô giáo tới kiểm tra và phát hiện cháu không còn cử động. Ngay lập tức giáo viên đã báo cáo sự việc lên Ban Giám hiệu, gia đình; đồng thời đưa cháu đi cấp cứu tại Phòng khám Đa khoa khu vực Bắc Sơn, nhưng được bác sĩ kết luận cháu bé đã tử vong trước đó. Nhà trường, chính quyền địa phương và gia đình đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân cháu P.N.S tử vong. (Ảnh minh họa) Bé trai tử vong sau bữa trưa ở trường mầm non: Trưa 29/11/2020, bé T.H.A. (5 tuổi, trú thị trấn Tăng Bạt Hổ, tỉnh Bình Định) ăn cơm ở trường xong thì được các giáo viên Trường Mầm non Tăng Bạt Hổ đưa đi ngủ trưa. Đến 11h30 cùng ngày, cô giáo L.T.P. đi kiểm tra các trẻ ngủ hay chưa thì phát hiện bé A. (học lớp Lá B) đang nằm nghiêng mở mắt, miệng há rộng, ói cơm. Thấy vậy, cô P. dùng tay để kiểm tra trán của cháu bé thấy dấu hiệu sốt nên đã gọi các cô giáo khác đến sơ cứu. Qua sơ cứu, không thấy bé A. có dấu hiệu gì, nên cô H.Y. (là giáo viên trong trường) đã chở bé A. đến Trung tâm Y tế huyện để cấp cứu. Tuy nhiên, bé A. đã tử vong sau đó. Sau khi tiến hành trưng cầu giám định pháp y, các cơ quan nghiệp vụ điều tra kết luận bé A. tử vong do viêm phổi. Trẻ mầm non tử vong do hóc đinh vít: Chiều 17/11/2021, tại trường Mầm non Hương Trà, xã Hương Trà, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Trong lúc chơi đùa tại lớp học dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi, bé Phong gần 3 tuổi bỗng nằm giữa sàn lớp, biểu hiện khó chịu. Hai giáo viên đứng lớp nghi em hóc dị vật nên liên lạc với người nhà, cùng đưa em tới bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra, phát hiện em hóc dị vật, tiên lượng đã chết lâm sàng. Kíp trực sau đó lấy ra từ ngã tư hầu họng của bé một chiếc đinh vít xoắn, dài khoảng 3 cm, rộng 1-1,5 cm. Tuy nhiên, em không qua khỏi. Trả lời trên Báo Đại Đoàn Kết, cô Nguyễn Thanh Trà – Hiệu trưởng trường mẫu giáo BimBon (Định Công - Hà Nội) cho biết, các bậc cha mẹ đưa con đến trường mầm non là giao phó toàn quyền quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, đảm bảo an toàn của con cho các thầy cô trong thời gian ở trường. Thế nhưng không ít trường hợp bảo mẫu hoặc cô giáo bất cẩn, hoặc vì lý do khách quan nào đó đã dẫn đến những tai nạn thương tâm. Vì thế ngoài chuyên môn sư phạm, giáo viên phải thực hiện tốt nguyên tắc trẻ ở đâu cô ở đấy. Ngoài ra giáo viên còn cần được trang bị những kỹ năng kiểm soát trẻ trong mọi tình huống. (Ảnh minh họa) Ngoài chuyên môn sư phạm, giáo viên còn cần tấm lòng bao dung để kiêm luôn vai trò làm mẹ của những đứa trẻ. Đồng thời phải có những kỹ năng để sơ cứu trong trường hợp trẻ cần đến sự trợ giúp khẩn cấp. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng cần giáo dục trẻ những kỹ năng cần thiết, trong đó lứa tuổi đi nhà trẻ có thể dạy cho trẻ nhận biết những mối gây nguy hiểm cho bản thân để trẻ có thể tự bảo vệ mình, tránh nghịch dại với các thiết bị nguy hiểm. (Ảnh minh họa) >>> Xem thêm video: An Giang: Lãnh án 17 năm tù vì đâm cha dượng tử vong. Nguồn: ĐTHĐT.

Bé trai 2 tuổi tử vong ở trường mầm non: Ngày 23/2, Công an TP. Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đang điều tra, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cháu L.T.Ng. (SN 2021) tử vong bất thường tại trường mầm non. Theo gia đình, sáng 22/2, cháu Ng. đến trường học với sức khỏe bình thường. Khi nhà trường thông báo sự việc, cháu bé được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Nha Trang nhưng bác sĩ xác định cháu đã ngưng thở trước đó. Theo bà Phùng Thị Bích Điệp – Hiệu trưởng Trường Mầm non Bé Ngoan, cháu Ng. đến trường vào sáng 22/2, mọi hoạt động bình thường nhưng có triệu chứng mệt mỏi, phụ huynh nhờ cô giáo cho uống thuốc viêm họng. Đến buổi trưa, cô giáo ru cháu Ng. ngủ, sau đó phát hiện bé trai 2 tuổi khó thở, khuôn mặt nhạt trắng nên cô giáo đã báo cho Ban Giám hiệu. Sau đó nhà trường khẩn trương đưa cháu Ng. cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn – Nha Trang nhưng cháu đã tử vong. Trẻ 5 tuổi tử vong trong giờ nghỉ trưa ở trường mẫu giáo: Ngày 2/12/2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nhận được thông tin từ Trường Mẫu giáo Nguyễn Văn Dương (xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa) về việc một bé trai có biểu hiện tím tái khi đang ngủ tại lớp và tử vong sau khi được đưa đến cơ sở y tế. Nạn nhân là cháu N.H.M (5 tuổi, ở xã Đức Hòa Đông) đang học lớp Lá 1, trường Mẫu giáo Nguyễn Văn Dương. Sáng cùng ngày, trẻ được mẹ đưa đến lớp và có biểu hiện bình thường, tham gia sinh hoạt, vui chơi cùng các bạn. Đến 10h30, trẻ ăn trưa và uống hộp sữa nước do phụ huynh mang theo, sau đó đi ngủ trưa. Tuy nhiên, đến khoảng 12h, cháu M có biểu hiện tím tái, giáo viên lập tức đưa bé đến Trạm y tế xã Đức Hòa Đông. Tại đây, nhân viên trạm y tế xác định bé có biểu hiện nguy kịch, không thể sơ cứu được nên đề nghị đưa đi bệnh viện. Hai giáo viên trường đã dùng xe máy chở bé đến một phòng khám tại xã Đức Hòa Hạ, cách trường khoảng 5km, bác sĩ xác nhận bé đã tử vong. Theo báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa, bé trai này có thể trạng ốm, cân nặng 14kg, những ngày gần đây bé có biểu hiện ho nhiều vào buổi trưa. (Ảnh minh họa) Bé trai 4 tuổi tử vong sau giấc ngủ trưa: Trưa 7/10/2022, tại Trường Mầm non Bắc Sơn, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình sau giấc ngủ trưa như thường lệ, toàn bộ trẻ ở Trường Mầm non Bắc Sơn dậy để tiếp tục buổi học chiều. Thời điểm đó, cháu P.N.S (sinh năm 2018, lớp mẫu giáo nhỡ) không dậy nên cô giáo tới kiểm tra và phát hiện cháu không còn cử động. Ngay lập tức giáo viên đã báo cáo sự việc lên Ban Giám hiệu, gia đình; đồng thời đưa cháu đi cấp cứu tại Phòng khám Đa khoa khu vực Bắc Sơn, nhưng được bác sĩ kết luận cháu bé đã tử vong trước đó. Nhà trường, chính quyền địa phương và gia đình đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân cháu P.N.S tử vong. (Ảnh minh họa) Bé trai tử vong sau bữa trưa ở trường mầm non: Trưa 29/11/2020, bé T.H.A. (5 tuổi, trú thị trấn Tăng Bạt Hổ, tỉnh Bình Định) ăn cơm ở trường xong thì được các giáo viên Trường Mầm non Tăng Bạt Hổ đưa đi ngủ trưa. Đến 11h30 cùng ngày, cô giáo L.T.P. đi kiểm tra các trẻ ngủ hay chưa thì phát hiện bé A. (học lớp Lá B) đang nằm nghiêng mở mắt, miệng há rộng, ói cơm. Thấy vậy, cô P. dùng tay để kiểm tra trán của cháu bé thấy dấu hiệu sốt nên đã gọi các cô giáo khác đến sơ cứu. Qua sơ cứu, không thấy bé A. có dấu hiệu gì, nên cô H.Y. (là giáo viên trong trường) đã chở bé A. đến Trung tâm Y tế huyện để cấp cứu. Tuy nhiên, bé A. đã tử vong sau đó. Sau khi tiến hành trưng cầu giám định pháp y, các cơ quan nghiệp vụ điều tra kết luận bé A. tử vong do viêm phổi. Trẻ mầm non tử vong do hóc đinh vít: Chiều 17/11/2021, tại trường Mầm non Hương Trà, xã Hương Trà, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Trong lúc chơi đùa tại lớp học dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi, bé Phong gần 3 tuổi bỗng nằm giữa sàn lớp, biểu hiện khó chịu. Hai giáo viên đứng lớp nghi em hóc dị vật nên liên lạc với người nhà, cùng đưa em tới bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra, phát hiện em hóc dị vật, tiên lượng đã chết lâm sàng. Kíp trực sau đó lấy ra từ ngã tư hầu họng của bé một chiếc đinh vít xoắn, dài khoảng 3 cm, rộng 1-1,5 cm. Tuy nhiên, em không qua khỏi. Trả lời trên Báo Đại Đoàn Kết, cô Nguyễn Thanh Trà – Hiệu trưởng trường mẫu giáo BimBon (Định Công - Hà Nội) cho biết, các bậc cha mẹ đưa con đến trường mầm non là giao phó toàn quyền quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, đảm bảo an toàn của con cho các thầy cô trong thời gian ở trường. Thế nhưng không ít trường hợp bảo mẫu hoặc cô giáo bất cẩn, hoặc vì lý do khách quan nào đó đã dẫn đến những tai nạn thương tâm. Vì thế ngoài chuyên môn sư phạm, giáo viên phải thực hiện tốt nguyên tắc trẻ ở đâu cô ở đấy. Ngoài ra giáo viên còn cần được trang bị những kỹ năng kiểm soát trẻ trong mọi tình huống. (Ảnh minh họa) Ngoài chuyên môn sư phạm, giáo viên còn cần tấm lòng bao dung để kiêm luôn vai trò làm mẹ của những đứa trẻ. Đồng thời phải có những kỹ năng để sơ cứu trong trường hợp trẻ cần đến sự trợ giúp khẩn cấp. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng cần giáo dục trẻ những kỹ năng cần thiết, trong đó lứa tuổi đi nhà trẻ có thể dạy cho trẻ nhận biết những mối gây nguy hiểm cho bản thân để trẻ có thể tự bảo vệ mình, tránh nghịch dại với các thiết bị nguy hiểm. (Ảnh minh họa) >>> Xem thêm video: An Giang: Lãnh án 17 năm tù vì đâm cha dượng tử vong. Nguồn: ĐTHĐT.