Phó chủ tịch Hội phụ nữ phường bị điện giật tử vong

(Kiến Thức) - Trong lúc bỏ chuối vào máy cắt cho heo ăn, Phó chủ tịch Hội phụ nữ phường An Lạc (thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) bị điện giật tử vong.

Sáng 20/7, công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) xác nhận, cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ nguyên nhân cái chết của chị H'Mang Ktla (SN 1982, trú Buôn Trinh 2, phường An Lạc ) là Phó chủ tịch Hội phụ nữ phường An Lạc bị điện giật.



Nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, sáng 19/7, chị H'Mang Ktla ra phía sau nhà (trú buôn Trinh 2, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ) chuẩn bỏ chuối vào máy cắt để cho heo ăn thì máy này rò rỉ điện nên chạm phải đẫn đến điện giật nằm bất tỉnh.

Sau đó, cháu của chị H'Mang Ktla ra phía sau nhà thì phát hiện nên hô hoán và cùng mọi người đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã chết trước đó.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt kiểm tra hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ điện giật tử vong.

Tuy nhiên, do gia đình nạn nhân không yêu cầu khám nghiệm pháp y nên cơ quan điều tra đã làm thủ tục để bàn giao thi thể.

Một lãnh đạo UBND phường An Lạc (thị xã Buôn Hồ) cho biết, chị H'Mang Ktla là người hiền lành và luôn hoàn thành tốt công việc. Hiện, đơn vị đã đến động viên gia đình, chia sẻ và hỗ trợ chi phí để lo hậu sự.