Lại thêm 1 công nhân TKV tử vong tại Quảng Ninh

Khoảng 8h ngày 22/8, tại Phân xưởng Kho bến 2 thuộc Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV, anh Nguyễn Hà Q. (SN 1983, trú tại khu 9B, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả) được giao nhiệm vụ kiểm tra nắp capo động cơ nâng hạ máy rót than SL2. Trong quá trình xử lý nắp capo, anh Q. đã bị chiếc nắp này va đập vào người dẫn đến tai nạn và tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng của TP Cẩm Phả và Công ty Tuyển than Cửa Ông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành các bước điều tra nguyên nhân vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, nhiều mỏ than TKV trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã liên tiếp xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng, gây ra nhiều thiệt hại về người như: V ụ 5 công nhân tử vong tại khu vực lò chợ mức -110 vỉa 12 Giáp Khẩu của Công ty Than Hòn Gai – TKV tối 29/7 hay như vụ cháy khí mê tan ở công ty than Thống Nhất khiến 4 công nhân tử vong, 7 người khác bị thương. Ngoài ra, còn vụ sụt lò chợ ở than Quang Hanh khiến 4 người thương vong, giám đốc đã bị điều chuyển công tác do để xảy ra sự cố nghiêm trọng.

