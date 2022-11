Lai Châu: Dùng dao kề cổ chủ hiệu cầm đồ đòi lấy lại xe

Ngày 18/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, ngày 17/11, trên địa bàn bản Cẩm Trung, xã Mường Than, huyện Than Uyên, một đối tượng dùng dao đe dọa chủ hiệu cầm đồ, cướp tài sản. Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lai Châu cùng với Công an huyện Than Uyên triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và bắt giữ được đối tượng sau gần 1 giờ đồng hồ gây án.

Đối tượng Vàng Như Tình tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên Vàng Như Tình (SN 2006, trú tại bản Sang Ngà, xã Phúc Than, huyện Than Uyên) và thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tình khai trước đó có mang xe máy mượn của bạn tới cửa hàng cầm đồ của anh Lò Văn Nhận (trú tại bản Lằn, xã Mường Than, huyện Than Uyên) để cầm cố lấy 3 triệu đồng và toàn bộ số tiền trên đối tượng dùng để chơi điện tử qua mạng internet và mất hết.

Sau khi chơi hết tiền, Tình quay lại hiệu cầm đồ và anh Nhận có nói “mày chơi thế thì chỉ mang tiền cho tao thôi”. Nghe câu nói đó, Tình bực tức, cộng với mâu thuẫn từ trước đó, khiến đối tượng nảy sinh ý định đánh người để cướp lại xe máy. Tình đã tới cửa hàng tạp hóa gần đó, mua dao để thực hiện ý đồ của mình.

Giấu dao vào túi áo, Tình trở lại cửa hàng cầm đồ của anh Nhận. Lợi dụng lúc anh Nhận sơ ý, Tình đã lấy dao kề vào cổ anh Nhận và nói muốn lấy lại xe. Thấy vậy, anh Nhận có ý định thương lượng, nhưng chưa nói dứt câu thì Tình đã dùng dao cứa vào cổ nạn nhân. Anh Nhận sau đó đã kịp chạy ra khỏi quán, hô hoán mọi người cứu giúp. Thấy vậy, Tình đã vứt dao, bỏ lại điện thoại tại nơi gây án rồi bỏ chạy nhưng đã bị bắt sau gần 1 giờ đồng hồ

Nạn nhân đã được hàng xóm đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện và sức khỏe đã ổn định.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.