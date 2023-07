Lai Châu: Bắt tạm giam kế toán doanh nghiệp tham ô 240 triệu

Ngày 25/7, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Tâm (SN 1984, trú tại thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) để điều tra về tội “Tham ô tài sản”.

Cơ quan An ninh điều tra thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tâm (X). Ảnh Công an tỉnh Lai Châu.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 27/12/2022, phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu tiếp nhận tố giác về tội phạm của Công ty cổ phần vật tư Lai Châu tố cáo Nguyễn Thanh Tâm có hành vi “Tham ô tài sản” của Công ty trong thời gian được giao nhiệm vụ Phó phụ trách, kiêm Kế toán, thủ kho chi nhánh Công ty cổ phần vật tư Lai Châu tại Than Uyên.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu được, ngày 26/4/2023 phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu ra Quyết định khởi tố vụ án “Tham ô tài sản”. Ngày 8/6/2023 vụ án chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lai Châu để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, sau khi nhận được tiền hàng, tiền thu dân và các khoản tiền khác của Chi nhánh, Tâm đã không thực hiện nộp quỹ theo quy định, không chi cho các hoạt động của Công ty mà chiếm đoạt số tiền hơn 240 triệu đồng vào mục đích cá nhân. Hành vi của Nguyễn Thanh Tâm đủ yếu tố cấu thành tội " Tham ô tài sản " quy định tại điều 353 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra mở rộng.