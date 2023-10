Kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng thẩm phán TAND tỉnh

Theo Báo Thanh tra, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp (Đảng ủy Khối CCQ &DN) tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khai trừ Đảng đối với ông Võ Đình Sớm, thẩm phán Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai và ông Trần Phú Quý, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Gia Lai.

Ông Võ Đình Sớm - cựu thẩm phán TAND tỉnh Gia Lai bị khai trừ Đảng vì bị điều tra về hành vi nhận hối lộ. Ảnh: Internet.

Ông Sớm bị khai trừ Đảng do bị Cơ quan Điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao bắt quả tang, khởi tố bị can về hành vi “nhận hối lộ” 500 triệu đồng trong một vụ án "tranh chấp quyền sử dụng đất" mà ông này được phân công giải quyết. Ông Sớm đòi phía nguyên đơn phải đưa trước 500 triệu đồng để giải quyết cho thắng kiện.

Căn cứ quyết định khởi tố của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Đảng ủy khối CCQ &DN tỉnh Gia Lai đã khai trừ Đảng đối với ông Võ Đình Sớm.

Ông Trần Phú Quý, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Gia Lai bị khai trừ Đảng vì bị TAND tỉnh này tuyên phạt 18 tháng tù giam về tội “che giấu tội phạm”.

Trong vụ án này, bà Đỗ Thị Minh Huệ, nguyên Hiệu phó một trường tiểu học ở Gia Lai (vợ cũ ông Quý) bị tuyên phạt 13 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Từ năm 2018 - 2020, bà Huệ đã lừa đảo của 5 người với số tiền hơn 5,6 tỉ đồng. Ông Trần Phú Quý không tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Huệ, không tố cáo với công an, mà còn hủy bỏ các giấy nhận nợ nhằm mục đích che giấu cho hành vi phạm tội của bà Huệ.

Đề nghị xem xét khai trừ Đảng Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ

Ngoài ra, UBKT Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Gia Lai đang đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Đình Trúc, Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ Gia Lai. Lý do, ông Trúc bị TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt 18 tháng tù treo ở phiên tòa sơ thẩm về tội “vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

UBKT Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh này cũng đang tiến hành khai trừ Đảng đối với ông Lê Huy Toàn (chuyên viên Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) do có bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; bà Bùi Thị Nguyên Sáng, nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ia Grai do bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; và ông Trần Mạnh Hiếu, nguyên lái xe của Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai (đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Gia Lai) do bị xét xử 14 năm tù ở về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài ra, trong thẩm quyền của mình, UBKT Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Gia Lai đã kỷ luật cảnh cáo đối với ông Hà Văn Vận, Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch thực vật, Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Gia Lai). Lý do, ông Vận bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Pleiku khởi tố về hành vi “đánh bạc”.