Cận cảnh Honda CR-V 2024 tại Việt Nam, đắt hơn Mazda CX-5 tới 360 triệu

Honda Việt Nam chính thức giới thiệu CR-V thế hệ thứ 6 dành cho thị trường Việt Nam với những nâng cấp đáng kể về cả bên trong lẫn bên ngoài, Honda CR-V 2024 mới ra mắt nhàm nhằm tăng sức cạnh tranh với hàng loạt mẫu SUV cỡ C đang bán chạy trên thị trường hiện nay như Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay Haval H6... Xe có tổng cộng 4 phiên bản, bao gồm G, L, L AWD và e:HEV RS. Mức giá xe Honda CR-V 2024 tương ứng của 4 phiên bản tại thị trường Việt Nam là 1,109 tỷ, 1,159 tỷ, 1,31 tỷ và 1,259 tỷ đồng. Như vậy, so với thế hệ cũ, giá khởi điểm của CR-V 2024 đã tăng đến 111 triệu đồng.Honda CR-V 2024 tại Việt Nam cũng có giá khởi điểm cao hơn đến 360 triệu so với đối thủ Mazda CX-5 và 340 triệu đồng so với Hyundai Tucson. Với giá bán này, CR-V 2024 hiện là mẫu SUV cỡ C phổ thông đắt nhất tại Việt Nam, cao hơn cả Haval H6. Trong giai đoạn thị trường ôtô Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, đây rõ ràng sẽ là bất lợi lớn khi cạnh tranh với những đối thủ về doanh số. Tương tự xe dành cho những thị trường khác, Honda CR-V 2024 ở Việt Nam cũng được lột xác về mặt thiết kế theo hơi hướng thể thao và khỏe khoắn hơn. Cụ thể, xe có kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 4.691 mm x 1.866 mm x 1.681/1.691 mm (tùy phiên bản), Honda CR-V 2023 đã tăng chiều dài thêm 68 mm, chiều rộng thêm 11 mm so với thế hệ trước. Phần đầu xe ấn tượng hơn với lưới tản nhiệt cỡ lớn dạng tổ ong, kết hợp với cản trước được sơn đen cùng những đường cắt Chrome cứng cáp. Cùng với đó là cụm đèn LED thanh mảnh và sắc sảo tạo nên phía trước thanh thoát và thể thao hơn so trước đây. Honda CR-V 2024 tại Việt Nam sở hữu cản trước mới với lưới tổ ong cứng cáp, đèn pha LED thanh mảnh, sắc sảo, đường dập gân chạy dọc thân xe, đèn hậu nằm dọc và vành hợp kim 18 inch. Đặc biệt, đây còn là lần đầu tiên dòng xe này có phiên bản RS với ngoại hình ấn tượng hơn. So với 3 phiên bản còn lại, Honda CR-V e:HEV RS 2024 tạo điểm nhấn riêng biệt bằng lưới tản nhiệt và ốp gương chiếu hậu sơn đen, logo màu đỏ trên đầu/đuôi xe cũng như vành hợp kim 18 inch với 10 chấu đen bóng. Bên trong nội thất của Honda CR-V 2024 được lấy cảm hứng từ Civic mới. Khoang nội thất được thiết kế tối giản nhưng hiện đại. Đặc biệt, với kích thước dài, rộng, cao gia tăng hơn so với thế hệ trước (tùy phiên bản), đã góp phần mở rộng không gian nội thất của CR-V hoàn toàn mới. So với thế hệ cũ, nội thất của mẫu SUV cỡ C này hiện đại và tiện nghi hơn nhờ sự xuất hiện của ghế lái chỉnh điện 8 hướng/nhớ 2 vị trí, ghế phụ lái chỉnh điện 4 hướng, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây... Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống âm thanh Bose 12 loa, điều hòa tự động, đèn viền nội thất, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc điện thoại không dây, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, đề nổ từ xa, thẻ chìa khóa thông minh, phanh tay điện tử,... Bên cạnh đó là hệ thống kết nối viễn thông Honda Connect tiêu chuẩn với 3 nhóm chức năng chính, bao gồm an toàn và bảo mật; điều khiển từ xa; và thuận tiện. Honda Việt Nam ưu đãi miễn phí sử dụng dịch vụ ứng dụng Honda CONNECT cho khách hàng trong năm đầu tiên. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Honda CR-V 2024 tại Việt Nam là 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L với công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm như cũ. Động cơ kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT, hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian, tùy phiên bản. Đây là lần đầu tiên mẫu xe này có hệ dẫn động AWD ở Việt Nam. Chưa hết, Honda CR-V ở Việt Nam còn lần đầu tiên có phiên bản hybrid, đó là e:HEV RS. Phiên bản này dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, mạnh 146 mã lực. Động cơ kết hợp với 2 mô-tơ điện có công suất tổng cộng 181 mã lực. Khi kết hợp với nhau, 2 trang bị này giúp Honda CR-V e:HEV RS 2024 có công suất 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 335 Nm. Cuối cùng là những trang bị an toàn của Honda CR-V 2024 như 8 túi khí, hệ thống quan sát làn đường Honda LaneWatch, hệ thống hỗ trợ xuống dốc, hỗ trợ đánh lái chủ động, cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo chống buồn ngủ, camera 360 độ, cảm biến trước/sau và nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau. Các tính năng an toàn chủ động ADAS nằm trong gói Honda Sensing sẽ được trang bị tiêu chuẩn cho xe, bao gồm hệ thống phanh giảm thiểu va chạm, đèn pha thích ứng tự động, kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp, giảm thiểu chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường và thông báo xe phía trước khởi hành. Video: Đánh giá chi tiết Honda CR-V 2024 tại Việt Nam.

