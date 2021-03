Kỷ luật cảnh cáo Thượng tá biên phòng để người thân chứa hàng lậu ở nhà

Thượng tá biên phòng ở An Giang vừa phải nhận kỷ luật cảnh cáo liên quan vụ việc phát hiện hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ trong nhà.

Chiều 19/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với Thượng tá Hoàng Văn Nam – Phó trưởng phòng Phòng, chống ma tuý và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang).



Đồng thời, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng sẽ xem xét kỷ luật về quân đội đối với Thượng tá Nam theo thẩm quyền.

Số hàng hóa không rõ nguồn gốc được phát hiện.

Trước đó, trong quá trình kiểm điểm, Thượng tá Hoàng Văn Nam tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách về mặt Đảng do không giáo dục vợ về việc tạo điều kiện cho người khác để hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ trong nhà mình. Do vụ việc gây dư luận lớn, ảnh hưởng hình ảnh lực lượng biên phòng nên Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang quyết định kỷ luật mức trên.

Trước đó, ngày 27/2, tổ công tác phòng chống buôn lậu Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra hành chính 3 căn nhà ở phường Vĩnh Nguơn (TP Châu Đốc), phát hiện hơn 1.140 sản phẩm, cùng hơn 1,3 tấn hàng hoá xuất xứ nước ngoài không hoá đơn, chứng từ. Trong 3 căn nhà trên có 2 căn nhà của vợ chồng thượng tá Nam. Căn nhà còn lại là của chị vợ của ông Nam.

Cơ quan công an đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa và bàn giao vụ việc cho Công an TP Châu Đốc tiếp tục thụ lý điều tra và xử lý theo thẩm quyền.

Theo giải trình của Thượng tá Hoàng Văn Nam, trong ba căn nhà nơi phát hiện hàng lậu, có một căn nhà nơi gia đình ông Nam đang sinh sống, số hàng lậu trong căn nhà là của chị vợ ông Nam gửi. Một căn nhà khác, ông Nam cho thuê từ tháng 6/2020, còn một căn nhà hiện bà Trần Thị Dũng (chị vợ ông Nam) là chủ sở hữu.

Thượng tá Hoàng Văn Nam trong bản tường trình cho biết, tháng 11/2020, ông được cử đi học lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Lục quân (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), thời gian học tập dự kiến 8 tháng.

Thời điểm nghỉ tết Dương lịch và âm lịch 2021, ông Nam về thăm nhà phát hiện một số hàng hóa, vợ ông cho biết là của chị ông Nam gửi. Khi ông trở lại trường, chị ông có gửi thêm hàng hóa, ông không hay biết. Ông Nam cũng cho biết, khi hỏi vợ thì được biết số hàng do chị ruột của vợ mua bên Campuchia và là hàng phế liệu.

Trao đổi với PV, đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cho rằng, thượng tá Hoàng Văn Nam công tác tại cơ quan phòng chống buôn lậu, ma túy, phòng chống tội phạm ở biên giới của Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. Đây là phòng chức năng, trực tiếp “đánh trận” của biên phòng về phòng chống tội phạm buôn lậu. “Trong nhà một Thượng tá như vậy chứa hàng lậu. Điều này trước tiên là vi phạm quy định của Bộ Quốc phòng và Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và vi phạm về chứa chấp hàng không có nguồn gốc tại nhà thượng tá này. Chị họ gửi hàng hóa nhờ chỉ là lời giải thích của thượng tá Nam. Thực tế tôi cho rằng không hợp lý. Bởi nhà của anh, anh cho gửi hàng lậu là sao? Do đó thượng tá này phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về vấn đề này” - đại biểu Hòa nêu ý kiến. Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, Cơ quan chức năng sẽ làm rõ số hàng này do ai chỉ đạo vận chuyển vể đây, quá trình vận chuyển mua bán trái phép diễn ra như thế nào. Nếu số lượng hàng hóa trị giá từ 100.000.000 đồng trở lên cần khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu theo điều 188 Bộ Luật hình sự 2015 để làm cơ sở thực hiện các hoạt động điều tra theo quy định pháp luật, xác định đối tượng nào đã thực hiện hành vi này để khởi tố bị can. “Có lẽ ít ai nghĩ rằng hàng lậu lại xuất hiện ở nhà đất do lãnh đạo cơ quan chống buôn lậu đứng tên và nếu cán bộ chống buôn lậu lại thực hiện hành vi buôn lậu cũng thật khó để phát hiện. Vấn đề này cần phải làm rõ làm căn cứ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật, trường hợp vị cán bộ này “vô can” thì cũng là cơ sở minh oan”- luật sư Cường nêu ý kiến. Đồng thời, luật sư Cường cho rằng, dù nguyên nhân gì, việc để nhà của mình cho người khác chứa hàng hóa vi phạm pháp luật mà không biết hoặc không thực hiện hết trách nhiệm của mình cũng rất khó có thể chấp nhận được. Bởi vậy, việc làm rõ nguồn gốc số hàng hóa đó, làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan là cần thiết để xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp cán bộ có vi phạm, chủ mưu hoặc giúp sức cho hành vi buôn lậu nêu trên, cần xem xét kỷ luật đảng, cách chức và khởi tố theo quy định của pháp luật để đảm bảo sự nghiêm minh, công bằng, giữ gìn niềm tin của nhân dân đối với lực lượng thi hành công vụ.

Hiện Công an TP Châu Đốc đang phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang điều tra làm rõ.

