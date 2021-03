Tin nóng ngày 19/3: Hai nữ sinh viên bán sỉ cần sa gần ký túc xá

Hai nữ sinh viên bán sỉ cần sa gần ký túc xá: Lê Trần Gia Linh (20 tuổi, Đắk Lắk) và Trần Hoàng Xuân (21 tuổi, quê Gia Lai) là sinh viên đang học đại học tại TP.Đà Nẵng. Đêm 18/3, 2 nữ sinh bị công an bắt khi đang bán sỉ cần sa gần ký túc xá. Rủ nữ sinh về phong trọ, nam thanh niên nhận "trái đắng": Quen qua mạng xã hội, Triệu Tiến Vũ (20 tuổi, quê Thái Nguyên) rủ N.T.T.T (15 tuổi, học sinh một trường cấp 2 trên địa bàn) về phòng trọ để quan hệ tình dục. Gia đình nữ sinh phát hiện nên báo Công an, ngày 19/3, Vũ bị bắt. Nữ giảng viên và vết trượt dài trong đường dây ma túy: Do làm ăn thua lỗ, Vũ Thị Là (SN 1985, Hà Nội) và Hoàng Xuân Hoài (SN 1961, Nghệ An - từng là giảng viên của một trường đại học) rủ nhau hình thành đường dây mua bán ma túy liên tỉnh. Ngày 19/3, Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng để điều tra.

“Nghịch tử” “ngáo đá” chém bố đẻ trọng thương: Tối 18/3, Đỗ Văn Đức Thuận (ở Điện Biên) có biểu hiện “ngáo đá” xảy ra mẫu thuẫn với bố đẻ là ông Đỗ Duy Hiển (SN 1956) Thuận dùng dao chém nhiều nhát vào bố đẻ khiến ông bị trọng thương phải nhập viện rồi lẩn trốn. Ngày 19/3, Thuận bị Công an bắt. Đề nghị truy tố nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TP HCM: Ngày 19/3, bà Lê Thị Thanh Tuyền, nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính bị Công an TP.HCM đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước số tiền trên 17 tỷ đồng. (Ảnh minh họa) Cá chết bất thường, nổi trắng sông: Sáng 19/3, người dân ở huyện miền núi Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An phát hiện cá chết bất thường nổi trắng trên đoạn sông Con. Được biết, Trên sông có nhiều mỏ khai thác cát, sỏi, nhà máy sản xuất đường, nhà máy tinh bột sắn. Nguyên nhân đang được làm rõ. Tạm giữ Triều “điên” liên quan vụ nổ súng chết người ở Karaoke XO: Ngày 19/3, Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ Nguyễn Thanh Triều (biệt danh Triều "điên", 31 tuổi, ở TP Mỹ Tho) và 3 đối tượng khác liên quan đến vụ nổ súng “giết người” ở quán karaoke XO. Đại diện trường mầm non nói về vụ bé gái 2 tuổi chết sau khi đến lớp: Ngày 19/3, cô Thu Giang (quản lý trường mầm non Phú An, Hà Nội) cho biết, giáo viên của lớp lay bé dậy nhưng A. không tỉnh, mắt không mở và mặt tái. Cô giáo sau đó xoa dầu nhưng A. không có biến chuyển nên gọi điện báo gia đình đưa đi viện thì xảy ra sự việc trên. Dâm ô bé gái 7 tuổi bị chủ nhà phát hiện: Trong khi đang nhậu và hát karaoke tại nhà người quen ở huyện Đắk Glong (Đắk Nông), Lê Văn Tình (SN 1965) thấy bé gái 7 tuổi ở phòng bên một mình nên đã dâm ô nạn nhân nhưng đã bị chủ nhà phát hiện. Ngày 19/3, Tình bị VKS tỉnh Đắk Nông khởi tố bị can. >>> Xem thêm video: Triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

