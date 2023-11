Kon Tum: Người đàn ông bị dập não khi va chạm với xe biển xanh

Ông Tâm là người đi xe máy BKS 82G1-007.34 xảy ra tai nạn với ô tô biển số xanh BKS 82 A - 001.72 Hậu quả, ông bị đa chấn thương, dập não , gãy 2 chân.



Vụ việc xảy ra tối 21/11. Xe biển số xanh BKS 82 A - 001.72 do ông Lê Tấn Trung (trú TP Kon Tum) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng huyện Đăk Tô đi TP Kon Tum. Khi đến địa phận thôn 8, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô thì xảy ra tai nạn với xe máy BKS 82G1-007.34 do ông Tâm điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ TNGT . Ảnh CTV

Vụ tai nạn giao thông đã khiến ông Tâm bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, dập não, gãy 2 cẳng chân. Cả xe máy và ô tô biển số xanh bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn giao thông đã khiến ông Tâm bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, dập não, gãy 2 cẳng chân. Cả xe máy và ô tô biển số xanh bị hư hỏng nặng.

Đại tá Đỗ Tấn Bền, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum thông tin, sau khi lực lượng CSGT xử lý bước đầu, do vụ việc nghiêm trong nên đã bàn giao lại cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Đăk Tô tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum, giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô biển xanh BKS 82 A - 001.72 đứng tên BQL Dự án Bảo vệ và Quản lý tổng hợp các hệ sinh thái rừng tỉnh Kon Tum.

