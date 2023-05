Kon Tum: Bắt tạm giam 3 cán bộ do sai phạm về đất đai

Ngày 5/5 UBND TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum, xác nhận, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã bị khởi tố và bắt tạm giam do " Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" .



Vườn hộ ông Nguyễn Thanh Sang với tổng số tiền được bồi thường, hỗ trợ hơn 10,7 tỷ đồng

Cụ thể, ông Nguyễn Thành Nghĩa, 46 tuổi, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Kon Tum bị Cơ quan An ninh điều tra- Công an tỉnh Kon Tum bắt tạm giam ngày 21/4/2023 theo Lệnh bắt bị can để tạm giam và Quyết định số 02 ngày 21/4/2023 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum phê chuẩn.