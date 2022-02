Thêm cô gái ở Sa Pa bị nhóm thanh niên "bắt vợ" ngày Tết

Mới đây, một đoạn clip được ghi trên đường phố ở Sapa vào mùng 6 Tết (tức 6/2) cảnh bắt vợ đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận. Đoạn clip tục bắt vợ dài hơn 6 phút, quay lại một đám đông nam thanh niên đứng thành vòng tròn xung quanh, kéo lê cô bé giữa đường. Người hung hăng giằng xé áo, người túm chân cô bé, lôi đi. Khi bị bắt đi, cô gái mặc trang phục dân tộc gào khóc, giãy giụa để phản kháng lại. Thậm chí cô còn nằm vật ra giữa đường, ôm chân một người phụ nữ gần đó sau khi mệt lả chống chọi với đám trai tráng khỏe mạnh. Một vài thanh niên sau đó bế thốc cô gái lên, mang ra xe taxi rồi đi mất hút. Đoạn clip về hủ tục bắt vợ sau khi được chia sẻ đã nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Dù chưa rõ nguyên nhân chính xác của sự việc, nhưng đoạn clip đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm theo dõi trên mạng xã hội. Cách đây chưa lâu, một thiếu nữ vùng cao xinh đẹp cũng trở thành tâm điểm chú ý của MXH khi bị 1 thanh niên chưa đầy 16 tuổi bắt về làm vợ. Rất may mắn, một chiến sĩ công an đã xuất hiện giải cứu cô bé khỏi hủ tục bắt vợ giữa thanh thiên bạch nhật. Sau khi được giải cứu cô bé kể lại rằng mình đang đi chơi thì thiếu niên kia chạy ra bắt mình. Bố mẹ cô bé có can ngăn nhưng không được nên đã đi về. Người dùng mạng tranh cãi dữ dội, cho rằng hủ tục này nên bị dẹp bỏ, cần tuyên truyền cho người dân hiểu về pháp luật để tránh những sự việc đáng tiếc tương tự, vi phạm quyền lợi của các bé gái và phụ nữ. Như báo chí đã đưa tin, tục “bắt vợ” có nhiều biến tướng với các hành vi vi phạm pháp luật đáng lên án. Nhiều người lợi dụng điều này, bắt ép các cô gái phải đồng ý kết hôn với mình.

Mới đây, một đoạn clip được ghi trên đường phố ở Sapa vào mùng 6 Tết (tức 6/2) cảnh bắt vợ đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận. Đoạn clip tục bắt vợ dài hơn 6 phút, quay lại một đám đông nam thanh niên đứng thành vòng tròn xung quanh, kéo lê cô bé giữa đường. Người hung hăng giằng xé áo, người túm chân cô bé, lôi đi. Khi bị bắt đi, cô gái mặc trang phục dân tộc gào khóc, giãy giụa để phản kháng lại. Thậm chí cô còn nằm vật ra giữa đường, ôm chân một người phụ nữ gần đó sau khi mệt lả chống chọi với đám trai tráng khỏe mạnh. Một vài thanh niên sau đó bế thốc cô gái lên, mang ra xe taxi rồi đi mất hút. Đoạn clip về hủ tục bắt vợ sau khi được chia sẻ đã nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Dù chưa rõ nguyên nhân chính xác của sự việc, nhưng đoạn clip đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm theo dõi trên mạng xã hội. Cách đây chưa lâu, một thiếu nữ vùng cao xinh đẹp cũng trở thành tâm điểm chú ý của MXH khi bị 1 thanh niên chưa đầy 16 tuổi bắt về làm vợ. Rất may mắn, một chiến sĩ công an đã xuất hiện giải cứu cô bé khỏi hủ tục bắt vợ giữa thanh thiên bạch nhật. Sau khi được giải cứu cô bé kể lại rằng mình đang đi chơi thì thiếu niên kia chạy ra bắt mình. Bố mẹ cô bé có can ngăn nhưng không được nên đã đi về. Người dùng mạng tranh cãi dữ dội, cho rằng hủ tục này nên bị dẹp bỏ, cần tuyên truyền cho người dân hiểu về pháp luật để tránh những sự việc đáng tiếc tương tự, vi phạm quyền lợi của các bé gái và phụ nữ. Như báo chí đã đưa tin, tục “bắt vợ” có nhiều biến tướng với các hành vi vi phạm pháp luật đáng lên án. Nhiều người lợi dụng điều này, bắt ép các cô gái phải đồng ý kết hôn với mình.