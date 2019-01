Không khí lạnh tăng cường, các khu vực trên cả nước đều mưa dông

Không chỉ Bắc Bộ mà các khu vực khác trên cả nước đều mưa dông, cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Dự báo thời tiết hôm nay chi tiết các vùng ngày và đêm 9/1: phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, riêng vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 80-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.

Thời tiết Hà Nội có mưa, mưa rào. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Độ ẩm từ 83-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14-16 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 70-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, phía Nam có nơi trên 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C, phía Nam 23-26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 62-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên gày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 48-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.