Khởi tố vụ án, bị can vụ nam sinh 15 tuổi trộm cắp giết người

Chiều 21/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Giàng Seo N. (SN 2005, trú tại thôn Ngài Ma Lùng Trù, xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) về hành vi Giết người. Chiều cùng ngày, một lãnh đạo Công an huyện Bảo Thắng cho hay, cơ quan Công an cũng đã tiến hành thực nghiệm lại hiện trường vụ nam sinh 15 tuổi sát hại vợ của người mù lòa.

Trước đó, rạng sáng 14/10 trên địa bàn thôn Ngài Ma Lùng Trù, xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà đã xảy ra vụ nam sinh 15 tuổi sát hại vợ của người mù lòa. Nạn nhân được xác định là chị Vàng Chị Chánh (SN 1983, trú cùng địa phương). Công an vừa bắt giữ nghi phạm vụ án là Giàng Seo N. (SN 2005, ngụ địa phương). Hiện N. đang là học sinh lớp 10, trường THPT số 1 Bắc Hà.

Đối tượng Giàng Seo N. và nơi xảy ra vụ án. Bước đầu, N. khai do túng tiền ăn tiêu nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Do đã từng đột nhập nhà chị Chánh trộm tiền nên khoảng 1h ngày 14/10, N. tiếp tục đột nhập vào nhà nạn nhân. Tại đây, đối tượng vừa trèo qua ô thoáng cửa chính vào trong buồng thì bị Chánh phát hiện. Ngay sau đó, N. đã dùng dao mang theo người chém liên tiếp vào người làm chị Chánh gục ngã. Sau khi gây án mạng, N. thoát ra ngoài theo hướng cửa sổ rồi đi theo đường bê tông được 50m thì tháo găng tay vứt lề đường. Đồng thời, N. vừa đi vừa cởi áo màu tím than dài tay có sọc trắng đang mặc trên người ra cất giấu vào trong bụi cây phía bên phải đường theo hướng đi. Sau đó, đối tượng ném con dao đã sử dụng gây án xuống khe cạn gần đó và về nhà lên giường ngủ. Trưa ngày 14/10, do mẹ của N., hỏi về chiếc áo khoác, vì sợ nên N. đã thú nhận hành vi giết người cho người nhà biết. Ngày 15/10 từ những tang vật thu giữ được, Công an xác định N. là nghi phạm của vụ án nên tiến hành bắt giữ. Được biết, hoàn cảnh gia đình chị Chánh rất khó khăn khi có 3 con nhỏ đang tuổi ăn, tuổi học trong khi anh L.S.Th. (SN 1985, chồng chị Chánh) bị mù loà, chị Chánh là lao động chính trong nhà. Hiện vụ nam sinh 15 tuổi sát hại vợ của người mù lòa đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Giết người yêu vì nghi ngờ yêu người khác