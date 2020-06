Cận cảnh con đường như bãi chiến trường giữa Hà Nội

Theo người dân sinh sống ở bên đường Vũ Trọng Phụng (Thanh Xuân), dự án cải tạo, mở rộng tuyến đường này theo quy hoạch đã diễn ra gần 1 năm nay nhưng vẫn chưa hoàn thành. Hàng ngày người dân đang phải hứng chịu cảnh tắc đường, bụi mù mịt, gây ô nhiễm... Dự án cải tạo tuyến đường có tổng chiều dài 434m, xuất phát từ điểm đầu giao với đường Nguyễn Huy Tưởng, điểm cuối tiếp giáp với đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội). Dọc theo tuyến đường cải tạo có vô số vật liệu xây dựng, đống gạch đá ngổn ngang được tập kết ở hai bên đường. Các hào hố trong quá trình giải phóng mặt bằng vẫn chưa được san lấp còn nguyên hiện trạng. Bên cạnh đó, nhiều ống cống nằm ngổn ngang, cắm thép nhọn đâm ra tua tủa làm cản trở tầm nhìn, gây nguy hiểm cho người khi tham gia giao thông. Vật liệu tập kết trên vỉa hè ngổn ngang. Vào giờ cao điểm, tuyến đường trước đã tắc nay lại càng thêm tắc, bụi bặm bủa vây hằng ngày khiến nhiều người dân ở đây vô cùng bức xúc. Anh T.T.C. (38 tuổi), chủ cửa hàng bán hàng điện tử trên tuyến đường Vũ Trọng Phụng chia sẻ, công trình thi công, cải tạo đến nay đã diễn ra gần 1 năm. Tuy nhiên, hiện trạng mặt đường vẫn chưa được hoàn thiện. Do quá trình thi công làm cống nước diễn ra chậm nên các cửa hàng bị cắt đường đi lại và phải tự bắc những chiếc cầu gỗ tạm để ra được ngoài đường. Thi công đường cống nước, vỉa hè bị đào sâu thành rãnh to, những ngôi nhà phía trong bỗng dưng bị chia cách với con đường. Việc kinh doanh của các hộ gia đình ở đây cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Cụ bà N.T.S. (74 tuổi) cho biết: Tuyến đường này vốn rất tắc vào những giờ cao điểm, nay 2 bên lại đang đào, sửa chữa khiến cho đường Vũ Trọng Phụng này lại hẹp hơn và tình trạng tắc đường gần như diễn ra hàng ngày. Cái khó chịu nhất vẫn là khói bụi của đội thi công đào đường, khói bụi xe cộ lúc tắc đường. Máy móc không hoạt động đậu bên đường. Nhiều công trình khác ven đường cũng đang xây dựng tạo nên cảnh lộn xộn, ngổn ngang vật liệu trên vỉa hè. Cùng chung với quan điểm của cụ S., rất nhiều nhiều dân sinh sống ven đường Vũ Trọng Phụng mong muốn các cơ quan, ban ngành quản lý quận Thanh Xuân nhanh chóng đốc thúc các đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án. Hai bên đường nhìn xác xơ, chất đầy vật liệu, phế liệu xây dựng khiến người dân ví đây như bãi chiến trường.Ngổn ngang vật liệu gây nguy hiểm cho người dân đi lại. Đoạn đầu đường giáp với đường Nguyễn Trãi có nguyên đống phế liệu xây dựng chất cao. Người dân mong muốn sớm thoát khỏi cảnh "con đường đau khổ" chỉ vài trăm mét mà mất cả tiếng đồng hồ đi lại mỗi khi tắc đường. >>> Video: Con đường đau khổ giữa lòng Hà Nội khiến người dân than trời.

