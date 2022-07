Xử vụ 'Tịnh thất Bồng Lai': Lê Tùng Vân bị đề nghị 5 năm 6 tháng tù

Thông tin trên Sài Gòn Giải Phóng, ngày 21/7, TAND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, xảy ra tại hộ bà Cao Thị Cúc hay còn gọi là “Tịnh thất Bồng Lai”.

Các bị cáo gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Tùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và bà Cao Thị Cúc (62 tuổi).

Bị cáo Lê Tùng Vân mức án từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù. (Ảnh: Dân Trí)

Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND cho biết, bản cáo trạng đã ban hành là chính xác, đúng theo quy định của pháp luật. Hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Các bị cáo phạm tội có tổ chức nhưng tại phiên tòa không có ý thức khai báo, không có thái độ ăn năn để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Do đó, đại diện Viện KSND đề nghị bị cáo Lê Tùng Vân mức án từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù. Các bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương cùng mức án 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù. Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên và Cao Thị Cúc cùng mức án 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù...

Vietnamplus cũng đưa tin, theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2021, các bị can gồm: Lê Tùng Vân , Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Nhị Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Cao Thị Cúc và Lê Thu Vân đã đăng tải 5 video clip và 1 bài viết trên các trang mạng xã hội, trong đó có hai kênh YouTube "5 Chú Tiểu-Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ" và "Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official.”

Các clip và bài viết này có chứa nội dung sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, kích động xúc phạm đến uy tín của Công an huyện Đức Hòa; xúc phạm Phật giáo, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của ông Trần Ngọc Thảo (pháp danh Thích Nhật Từ).

Do đó, Viện Kiểm sát quyết định truy tố ra trước tòa để xét xử các bị can gồm: Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Nhị Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương và Cao Thị Cúc về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, bổ sung, sửa đổi năm 2017.

Riêng bị can Lê Thu Vân đã bỏ đi khỏi nơi cư trú, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An chưa tìm được nên đã quyết định tách vụ án hình sự đối với bị can này, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.