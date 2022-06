Tiết lộ lý do đệ tử quỳ lạy, tôn sùng Lê Tùng Vân

Tại bản kết luận điều tra (KLĐT) vụ sai phạm xảy ra tại nơi tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai - Thiền am bên bờ vũ trụ", Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã đề nghị truy tố 6 bị can. (Ảnh: Người Lao Động) Bị can Lê Tùng Vân (90 tuổi) cùng 5 đồng phạm bị đề nghị truy tố tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Bị can Cao Thị Cúc (62 tuổi) chủ khu đất Tịnh thất Bồng Lai, là một trong những "trợ thủ" đắc lực giúp bị can Lê Tùng Vân thực hiện hành vi trái pháp luật. (Ảnh: Thanh Niên) Bị can Cúc khai tới các dịp lễ Tết, ngày rằm, những người tại Tịnh thất Bồng Lai quỳ lạy bị can Lê Tùng Vân. (Ảnh: Saostar) Bị can Cúc trình bày thêm lý do những người tại ‘Thiền am’ quỳ lạy là vì tôn sùng bị can Lê Tùng Vân, người có đức hạnh ngang với Phật để thể hiện lòng tôn kính... Cơ quan điều tra xác định bị can Cúc là người thực hiện chỉ đạo của bị can Lê Tùng Vân. Bà Cúc trực tiếp tham gia thực hiện những nghi thức, thủ tục cúng bái, quỳ lạy mạo danh, mạo xưng Đức Phật, xúc phạm Phật giáo.(Ảnh: Tin Tức) Theo KLĐT, bà Cúc có hành vi mạo danh, mạo xưng, gây mất an ninh trật tự địa phương, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh uy tín của Phật giáo, gây bức xúc trong giới tăng ni, phật tử, tín đồ Phật giáo và dư luận xã hội.(Ảnh: X.H.) Từ năm 2019, bị can Lê Tùng Vân chỉ đạo các đồng phạm khác tạo ra các tài khoản mạng xã hội, trong đó có hai kênh YouTube "5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ" và "Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official". Các tài khoản này đăng tải các video clip chứa nội dung vi phạm pháp luật được dân mạng trong và ngoài nước theo dõi, chia sẻ, bình luận gây ảnh hưởng xấu đến các tổ chức phật giáo, uy tín của Công an huyện Đức Hòa, gây bức xúc trong giới tăng ni, phật tử, tín đồ Phật giáo và dư luận xã hội. Diễn biến vụ việc: Ngày 3/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa (Long An) ra quyết định khởi tố vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo điều 331 Bộ luật hình sự. Ngày 4/1, nhận tin báo về việc nhóm người nhận tiền từ thiện, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra bắt quả tang và tổ chức khám xét tại nhà bà Cao Thị Cúc (SN 1960, chủ Tịnh thất Bồng Lai); đồng thời làm việc một số người để làm rõ hành vi sai phạm. Ngày 5/1, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với 4 người ở Tịnh thất Bồng Lai, gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991) và Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) để điều tra tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tháng 2 vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đức Hòa có quyết định chuyển vụ án Tịnh Thất Bồng Lai đến Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Ngày 12/5, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An khởi tố bị can đối với bà Cao Thị Cúc để điều tra cùng tội danh với nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai. Ngày 27/5, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Thanh Nhị Nguyên (SN 1999) để điều tra cùng tội danh với nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai.



