Khởi tố, tạm giam chồng đổ xăng đốt vợ ở Thái Bình

Ngày 26/8, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiến Xương ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đoàn Ngọc Huy (sinh năm 1982, trú tại thôn An Chỉ, xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương) về tội giết người quy định tại khoản 2 Điều 123 Bộ luật hình sự.



Nguyên nhân ban đầu được xác định, do mâu thuẫn vợ chồng, khoảng 19h45 phút ngày 23/8/2020, Đoàn Ngọc Huy dùng xăng đổ lên người và châm lửa đốt chị Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1983), là vợ Huy, làm chị Hương bị bỏng. Ngay sau đó Huy đã đến Ủy ban nhân dân xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương đầu thú.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Các Quyết định và Lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Kiến Xương phê chuẩn.

Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin vào khoảng 20h tối ngày 23/8, chị Nguyễn Thị Hương (SN 1983, trú tại thôn An Chỉ, xã Bình Nguyên) chạy từ nhà ra đường trong tình trạng toàn thân đang bốc cháy. Người dân địa phương phát hiện và vội vàng dập lửa đưa đi cấp cứu.

Trong tối cùng ngày, anh Đoàn Ngọc Huy (SN 1982) – chồng chị Hương đã đến UBND xã Bình Nguyên khai báo việc mình đã đốt vợ. Bản thân Huy cũng bị bỏng nhẹ ở tay.

Ngay khi xảy ra vụ việc, công an xã Bình Nguyên nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời cấp báo sự việc lên Công an huyện Kiến Xương để điều tra, làm rõ.

Ông Phạm Quang Nhự, Chủ tịch UBND xã Bình Nguyên cho biết, chị Hương bị bỏng khoảng 90% cơ thể và được chuyển lên bệnh viện bỏng ở Hà Nội để tiếp tục cấp cứu và theo dõi tình trạng sức khỏe.

Được biết, vợ chồng anh Huy bình thường không có mâu thuẫn gì với người dân xung quanh, chủ yếu mâu thuẫn xảy ra trong nội bộ gia đình. Bản thân Huy làm hàn xì còn vợ làm công nhân ở công ty. Hai vợ chồng có với nhau 3 con và mới xây được một căn nhà.

Hiện vụ án chồng đổ xăng đốt vợ ở Thái Bình đang được tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

