Khởi tố bị can, bắt tạm giam người phụ nữ bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh

Liên quan tới vụ bắt cóc bé trai 2 tuổi, chiều 26/8, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu (SN 1988, trú tại tổ 5, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi". Thu được xác định là người bắt cóc bé trai Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi) tại Công viên Nguyễn Văn Cừ ở TP Bắc Ninh ngày 21/8. Thu từng có chồng, con ở Cao Bằng. Năm 2017, bị can sống chung với Đặng Văn Bằng (33 tuổi, ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) nhưng giấu chuyện đã kết hôn và có con riêng. Một năm sau, anh Bằng phát hiện sự việc nên bắt Thu về quê làm thủ tục ly hôn với chồng cũ. Thu khai lúc này cô ta đã mang thai 4 tháng với Bằng. Đầu năm 2019, bị can hạ sinh con trai nhưng đứa bé tử vong sau một tháng vì bệnh nặng. Giấu Bằng chuyện này, Thu nói dối vẫn nuôi con bình thường. Vì muốn quay lại với Bằng, Thu lên kế hoạch bắt cóc bé trai tầm tuổi đứa con đã mất. Chiều 21/8, Thu chạy xe máy từ nhà trọ ở TP Bắc Ninh đến Công viên Nguyễn Văn Cừ. Thu ngồi tại xích đu, quan sát thấy Gia Bảo đang chơi một mình nên dụ dỗ bằng đồ ăn. Bé trai 2 tuổi sau đó bị cô ta đưa về phòng trọ. Sáng hôm sau, bị can đưa bé trai đến phòng trọ của Bằng ở Hà Nội và nói đây là con trai của 2 người. Cùng ngày, Thu cùng người tình đưa Bảo về nhà Bằng ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Lúc 21h30 ngày 22/8, Công an giải cứu được Nguyễn Cao Gia Bảo. Thời điểm bị bắt, Thu khai từng sảy thai khi sống chung với anh Bằng và không thể sinh con nên mới bắt cóc Gia Bảo. Bị cảnh sát truy vấn, người phụ nữ đã thay đổi lời khai. >>> Xem thêm video: Nghi phạm bắt trẻ em ở Bắc Ninh đối diện mức án nào?. Nguồn: VTC 14.

