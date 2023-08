Khởi tố nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai

Ông Nguyễn Tư Sơn bị khởi tố về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.



Đây là vụ án được Thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện qua nội dung Kết luận thanh tra số 08/KL-TTr ngày 2/6/2022 tại dự án đầu tư, mua sắm các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở GD&ĐT giai đoạn 2015-2021."



Sở GD&ĐT Gia Lai - Sở GD&ĐT Gia Lai được chấp thuận chủ trương đầu tư mua sắm đối với 14 dự án, như: phần mềm hỗ trợ soạn giảng E-Learning; quản lý ngân hàng đề thi Master Test; tuyển sinh đầu cấp; quản lý thư viện Master Library; quản lý tài chính nhu cầu tiền lương cho các đơn vị trực thuộc; phần mềm quản lý trường học-nghiệp vụ quản lý các khoản thu và hóa đơn điện tử với tổng số tiền hơn 33 tỷ đồng. Kết quả thanh tra đã phát hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật nên đã chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai. Trong giai đoạn 2015-2021,được chấp thuận chủ trương đầu tư mua sắm đối với 14 dự án, như: phần mềm hỗ trợ soạn giảng E-Learning; quản lý ngân hàng đề thi Master Test; tuyển sinh đầu cấp; quản lý thư viện Master Library; quản lý tài chính nhu cầu tiền lương cho các đơn vị trực thuộc; phần mềm quản lý trường học-nghiệp vụ quản lý các khoản thu và hóa đơn điện tử với tổng số tiền hơn 33 tỷ đồng. Kết quả thanh tra đã phát hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật nên đã chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai.

Liên quan đến vụ việc, trước đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Trương Quý Sửu - nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở GD&ĐT Gia Lai về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

>>> Mời độc giả xem thêm video Khởi tố hiệu trưởng dâm ô 2 học sinh lớp 9 ở Hòa Bình: