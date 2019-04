Khởi tố gã cho thiếu nữ tâm thần 10.000 đồng rồi cưỡng hiếp

Ngày 12/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành (An Giang) đã ra lệnh khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Đúng (64 tuổi, ngụ xã Bình Chánh, huyện Châu Phú) để điều tra về hành vi Hiếp dâm.

Người đàn ông 64 tuổi bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú. Ảnh: Công an cung cấp.

Cơ quan điều tra thông tin sáng 9/10/2018, Đúng đến nhà người thân tại xã Bình Thạnh (huyện Châu Thành) để nhậu. Sau khi nhậu, người đàn ông 64 tuổi ra phía sau và phát hiện thiếu nữ 17 tuổi con chủ nhà (có bệnh lý tâm thần) nên nảy sinh dục vọng.