Khởi tố đối tượng dùng dao tấn công 2 chiến sĩ công an Gia Lai

Ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Văn Tình (22 tuổi, ngụ xã An Phú, TP Pleiku) về tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy.



Trước đó, khoảng 14h ngày 7/6, tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai mật phục, vây bắt Hồ Văn /tính mua bán ma túy tại khu vực thôn 2, xã Chư Á, TP Pleiku.

Đối tượng Hồ Văn Tình bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Phát hiện bị lực lương công an vây bắt, Hồ Văn Tình bất ngờ rút dao đâm Trung tá Trương Công Cường (39 tuổi, Phó Đội trưởng) và Thiếu tá Nguyễn Văn Hưng (38 tuổi, thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai) bị thương nặng.

Sau khi gây án, Hồ Văn Tình đã nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trung tá Trương Công Cường đang được điều trị tại bệnh viện.

Đến 16h40’ cùng ngày, lực lượng công an bắt được Hồ Văn Tình khi đang lẩn trốn tại khu vực rẫy cà phê của người dân ở xã Chư Á, TP Pleiku và thu giữ một con dao, ba gói ma túy tổng hợp.

Được biết, Hồ Văn Tình đã có một tiền án về tội cố ý làm hư hỏng tài sản và chống người thi hành công vụ.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

