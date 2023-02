Rừng cao su Gia Lai có gì đặc sắc khiến giới trẻ trầm trồ?

Bước vào những tháng mùa khô từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau, rừng cao su ở Gia Lai chuyển sang màu đỏ và dần dần đổ lá cho đến khi chỉ còn lại những cành khô khẳng khiu. Đây là thời điểm nơi đây tạo nên khung cảnh đẹp như xứ Hàn, được giới trẻ tìm đến và check in. Ảnh: Review Pleiku Gia lai Khung cảnh cả hàng cây khô, trụi lá mặc dù không còn màu xanh mướt thế nhưng lại là địa điểm check in Gia Lai được nhiều bạn trẻ thích thú. Ảnh: Review Pleiku Gia lai Thời điểm được cho là thích hợp nhất để “săn ảnh” tại các rừng cao su Gia Lai là khi sương sớm đã tan, nắng lên xuyên qua những tán cao su ngả nghiêng. Ảnh: Review Pleiku Gia lai Nếu may mắn, bạn có thể bắt được khoảnh khắc mờ ảo của những vệt khói trong mùa đốt lá để vệ sinh vườn cao su. Ảnh: Review Pleiku Gia lai Khi dạo bước và check in rừng cao su trong tiết trời se lạnh, khiến chúng ta như đang lạc vào những cánh rừng thay lá ở phương trời Âu hay trên những bộ phim ảnh Hàn Quốc vậy. Ảnh: Ngan Nguyen Khoảnh khắc những chiếc lá cao su rụng đầy trên mặt đất đã tạo nên quang cảnh đẹp đến nao lòng. Ảnh: Ngan Nguyen Rừng cao su cũng là địa điểm đáng ghé qua mỗi lần du lịch Gia Lai. Ảnh: Ngan Nguyen Nơi đây đã trở thành 1 địa điểm lý tưởng, thu hút nhiều giới trẻ và du khách kéo về chiêm ngưỡng và chụp ảnh lưu giữ làm kỷ niệm. Ảnh: Binh Nguyen Dưới ánh nắng lấp lo sau những cánh rừng cao su mùa khô, nhiều giới trẻ đã kéo nhau về chụp ảnh check in lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Ảnh: Binh Nguyen Giữa khung trời mênh mông, con đường nhỏ chạy thắng tắp xuyên qua những cánh rừng rộng bát ngát sẽ khiến du khách thích thú khi chạy xe qua. Ảnh: Binh Nguyen Ảnh: Binh Nguyen

Bước vào những tháng mùa khô từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau, rừng cao su ở Gia Lai chuyển sang màu đỏ và dần dần đổ lá cho đến khi chỉ còn lại những cành khô khẳng khiu. Đây là thời điểm nơi đây tạo nên khung cảnh đẹp như xứ Hàn, được giới trẻ tìm đến và check in. Ảnh: Review Pleiku Gia lai Khung cảnh cả hàng cây khô, trụi lá mặc dù không còn màu xanh mướt thế nhưng lại là địa điểm check in Gia Lai được nhiều bạn trẻ thích thú. Ảnh: Review Pleiku Gia lai Thời điểm được cho là thích hợp nhất để “săn ảnh” tại các rừng cao su Gia Lai là khi sương sớm đã tan, nắng lên xuyên qua những tán cao su ngả nghiêng. Ảnh: Review Pleiku Gia lai Nếu may mắn, bạn có thể bắt được khoảnh khắc mờ ảo của những vệt khói trong mùa đốt lá để vệ sinh vườn cao su. Ảnh: Review Pleiku Gia lai Khi dạo bước và check in rừng cao su trong tiết trời se lạnh, khiến chúng ta như đang lạc vào những cánh rừng thay lá ở phương trời Âu hay trên những bộ phim ảnh Hàn Quốc vậy. Ảnh: Ngan Nguyen Khoảnh khắc những chiếc lá cao su rụng đầy trên mặt đất đã tạo nên quang cảnh đẹp đến nao lòng. Ảnh: Ngan Nguyen Rừng cao su cũng là địa điểm đáng ghé qua mỗi lần du lịch Gia Lai. Ảnh: Ngan Nguyen Nơi đây đã trở thành 1 địa điểm lý tưởng, thu hút nhiều giới trẻ và du khách kéo về chiêm ngưỡng và chụp ảnh lưu giữ làm kỷ niệm. Ảnh: Binh Nguyen Dưới ánh nắng lấp lo sau những cánh rừng cao su mùa khô, nhiều giới trẻ đã kéo nhau về chụp ảnh check in lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Ảnh: Binh Nguyen Giữa khung trời mênh mông, con đường nhỏ chạy thắng tắp xuyên qua những cánh rừng rộng bát ngát sẽ khiến du khách thích thú khi chạy xe qua. Ảnh: Binh Nguyen Ảnh: Binh Nguyen