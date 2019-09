Khởi tố, bắt giam cán bộ trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình

(Kiến Thức) - Cơ quan CSĐT công an tỉnh Thái Bình vừa ta quyết đinhn khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Kiên – Cán bộ trại tạm giam công an tỉnh này để điều tra về hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".

Ngày 13/9, Công an tỉnh Thái Bình cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh này vừa ra quyết đinh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Kiên (SN 1987, trú quán tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" theo khoản 3, Điều 174, Bộ luật hình sự.



Thời điểm bị bắt giam, Nguyễn Trung Kiên đang là cán bộ công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình.

Ảnh minh họa.

Công an tỉnh Thái Bình cho biết, ngày 12/9/2019 Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Trung Kiên.

Việc phát hiện hành vi sai phạm của cán bộ trại tạm giam này, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, tiếp nhận từ đơn tố giác tội phạm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra theo quy định của pháp luật.

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định, hướng dẫn tại Điều 174 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015: 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này; c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

