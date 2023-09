Khởi tố 7 đối tượng đánh bạc trong quán karaoke Hưng Hường ở Lạng Sơn

Ngày 12/9, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hữu Lũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng, đều trú trên địa bàn xã Thanh Sơn, huyện Hữu Lũng về hành vi đánh bạc.

Các đối tượng thời điểm bị công an phát hiện, bắt quả tang. Ảnh Công an tỉnh Lạng Sơn.

Trước đó, vào hồi 14h ngày 15/8, Công an xã Thanh Sơn, huyện Hữu Lũng phát hiện, bắt quả tang nhóm đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh liêng tại quán Karaoke Hưng Hường, thuộc thôn Đoàn Kết, xã Thanh Sơn do Hoàng Văn Hưng, sinh năm 1983 (trú tại địa chỉ trên) làm chủ cơ sở; thu giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng tổng số tiền 17.280.000 và nhiều tang vật liên quan.

Các đối tượng tham gia đánh bạc gồm, Nông Văn Dương (SN 1977), Hoàng Văn Thuận (SN 1978), Mạc Văn Bộ (SN 1979), Hoàng Văn Tình (SN 1986), Sầm Văn Khánh (SN 1988) và Sầm Văn Nguyên (SN 2000), đều trú tại xã Thanh Sơn, huyện Hữu Lũng. Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định chủ quán Hoàng Văn Hưng có hành vi chứa chấp, cho các đối tượng trên sử dụng địa của mình để đánh bạc.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hữu Lũng đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.