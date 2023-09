Giết con vì mâu thuẫn với vợ: Loạt vụ “giận cá chém thớt” đau lòng

Cha bóp cổ con 10 tuổi tử vong do mâu thuẫn với vợ: Ngày 9/9, Nguyễn Tiến Lưu (38 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai) và chị chị T.V. (38 tuổi) xảy ra mâu thuẫn nên chị V. bỏ nhà ra đi. Đến ngày 11/9, Lưu chụp hình dùng tay bóp cổ cháu N.T.T.N. (10 tuổi) rồi gửi lên nhóm Zalo của công ty vợ. Đến 13h30 ngày 11/9, Công an phường Trảng Dài đến nhà kiểm tra thì Lưu đóng cửa, cầm dao cố thủ trong nhà. Lực lượng công an buộc phải phá cửa vào khống chế Lưu đưa về làm việc. Sau đó kiểm tra, lực lượng công an phát hiện cháu T.N. đã tử vong. Mẹ và 2 con bị sát hại ở Hà Nội: Ngày 1/9, Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án mạng khiến bốn người trong một gia đình tử vong tại khu đất bãi sông Hồng thuộc làng Trạm, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. Quá trình khám nghiệm, cảnh sát xác định ngoài ông H. đã tử vong còn có ba người chết bên trong ngôi nhà gồm bà Vũ Thị T. (42 tuổi, là vợ của ông H.) và hai con là Lương Phương A. (18 tuổi) và Lương Minh Đ. (10 tuổi). Nhiều người tại đây cho rằng, nguyên nhân ban đầu là do hai vợ chồng mâu thuẫn nên người vợ viết đơn ly hôn. Trong lúc hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, H. ra tay sát hại vợ, 2 người con vào can ngăn cũng bị sát hại. Sau đó, H. treo cổ tự tử. Mâu thuẫn với vợ, người đàn ông dùng dao cứa cổ 2 con nhỏ rồi tự sát bất thành: Cuối tháng 2/2023, TAND tỉnh Thái Bình đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Mạnh (SN 1987) 8 năm tù về tội Giết người. Trước đó, ngày 21/1/2022, tại nơi thuê trọ, do bức xúc vì nghĩ vợ coi thường mình và do áp lực cuộc sống, vay mượn tiền của nhiều người để làm nhà và đầu tư cho công việc làm bánh mỳ, nhưng việc kinh doanh không thuận lợi, nên Mạnh đã dùng dao sát hại 2 con mình dẫn đến bị thương nặng rồi tự sát bất thành. Nhẫn tâm sát hại con gái chỉ vì mâu thuẫn tài sản với vợ: 24/5/2022, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Bùi Văn Sô (43 tuổi, trú tại xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột) và tuyên phạt Văn Sô 14 năm tù về tội “Giết người”. Trước đó, chỉ vì xuất phát mâu thuẫn trong chuyện tình cảm vợ chồng và phân chia tài sản, Bùi Văn Sô cảm thấy chán nản và nảy sinh ý định giết chết con gái rồi tự tử. Hậu quả khiến nạn nhân bị tỷ lệ thương tật 4%. Mâu thuẫn với vợ cũ, người đàn ông bế con lên cầu doạ giết: Đêm 17/3/2022, xảy ra mâu thuẫn với vợ cũ, anh T.Q.L (SN 1986, trú TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) chở theo con trai lên cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh) sau đó gọi video call cho vợ nói gặp mặt con lần cuối và định nhảy cầu tự tử. Nhận tin báo, tổ công tác thuộc đội CSGT số 2 đã có mặt khống chế, đưa anh L. và con trai về trụ sở an toàn. Theo công an, nguyên nhân được xác định do anh L. và chị T. mâu thuẫn với nhau sau khi ly hôn. Giận vì vợ bỏ nhà đi, giết con trai 3 tuổi rồi tự tử: Ngày 12/1/2022, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhì (36 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, huyện An Minh, Kiên Giang) 12 năm tù về tội giết người. Nạn nhân chính là con ruột của Nhì. Theo cáo trạng, ngày 22/9/2020, Nhì và vợ là H. xảy ra cự cãi nên chị H. bỏ nhà đi đến TP Phú Quốc tìm việc làm. Ở nhà chỉ còn con trai ruột là T. (3 tuổi), Nhì buồn chán, nảy sinh ý định giết con rồi tự tử. Khoảng 10h ngày 26/9/2020, trong lúc đùa giỡn trên giường ngủ, Nhì hỏi T. “có đồng ý chết theo cha không”? T. trả lời “Đồng ý”. Sau đó, Nhì đã giết con trai và lấy thuốc diệt cỏ pha với đường uống để tự tử, nhưng bất thành. Mâu thuẫn với vợ rồi xuống tay đâm chết con: Ngày 14/12/2021, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Dên (28 tuổi, trú xã Trà Cang, huyện Nam Trà My) mức án tù chung thân về tội “Giết người”. Trước đó, bực tức chuyện thường xuyên cãi vã với vợ là Hồ Thị Deo (22 tuổi), Dên cầm dao đâm chết con trai Hồ Triệu A. (3 tuổi) rồi tự sát, nhưng bất thành. >>> Xem thêm video: Cha có dấu hiệu trầm cảm, giết con và tự tử. Nguồn: ĐTHĐT.

Cha bóp cổ con 10 tuổi tử vong do mâu thuẫn với vợ: Ngày 9/9, Nguyễn Tiến Lưu (38 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai) và chị chị T.V. (38 tuổi) xảy ra mâu thuẫn nên chị V. bỏ nhà ra đi. Đến ngày 11/9, Lưu chụp hình dùng tay bóp cổ cháu N.T.T.N. (10 tuổi) rồi gửi lên nhóm Zalo của công ty vợ. Đến 13h30 ngày 11/9, Công an phường Trảng Dài đến nhà kiểm tra thì Lưu đóng cửa, cầm dao cố thủ trong nhà. Lực lượng công an buộc phải phá cửa vào khống chế Lưu đưa về làm việc. Sau đó kiểm tra, lực lượng công an phát hiện cháu T.N. đã tử vong. Mẹ và 2 con bị sát hại ở Hà Nội: Ngày 1/9, Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án mạng khiến bốn người trong một gia đình tử vong tại khu đất bãi sông Hồng thuộc làng Trạm, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. Quá trình khám nghiệm, cảnh sát xác định ngoài ông H. đã tử vong còn có ba người chết bên trong ngôi nhà gồm bà Vũ Thị T. (42 tuổi, là vợ của ông H.) và hai con là Lương Phương A. (18 tuổi) và Lương Minh Đ. (10 tuổi). Nhiều người tại đây cho rằng, nguyên nhân ban đầu là do hai vợ chồng mâu thuẫn nên người vợ viết đơn ly hôn. Trong lúc hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, H. ra tay sát hại vợ, 2 người con vào can ngăn cũng bị sát hại. Sau đó, H. treo cổ tự tử. Mâu thuẫn với vợ, người đàn ông dùng dao cứa cổ 2 con nhỏ rồi tự sát bất thành: Cuối tháng 2/2023, TAND tỉnh Thái Bình đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Mạnh (SN 1987) 8 năm tù về tội Giết người. Trước đó, ngày 21/1/2022, tại nơi thuê trọ, do bức xúc vì nghĩ vợ coi thường mình và do áp lực cuộc sống, vay mượn tiền của nhiều người để làm nhà và đầu tư cho công việc làm bánh mỳ, nhưng việc kinh doanh không thuận lợi, nên Mạnh đã dùng dao sát hại 2 con mình dẫn đến bị thương nặng rồi tự sát bất thành. Nhẫn tâm sát hại con gái chỉ vì mâu thuẫn tài sản với vợ: 24/5/2022, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Bùi Văn Sô (43 tuổi, trú tại xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột) và tuyên phạt Văn Sô 14 năm tù về tội “Giết người”. Trước đó, chỉ vì xuất phát mâu thuẫn trong chuyện tình cảm vợ chồng và phân chia tài sản, Bùi Văn Sô cảm thấy chán nản và nảy sinh ý định giết chết con gái rồi tự tử. Hậu quả khiến nạn nhân bị tỷ lệ thương tật 4%. Mâu thuẫn với vợ cũ, người đàn ông bế con lên cầu doạ giết: Đêm 17/3/2022, xảy ra mâu thuẫn với vợ cũ, anh T.Q.L (SN 1986, trú TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) chở theo con trai lên cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh) sau đó gọi video call cho vợ nói gặp mặt con lần cuối và định nhảy cầu tự tử. Nhận tin báo, tổ công tác thuộc đội CSGT số 2 đã có mặt khống chế, đưa anh L. và con trai về trụ sở an toàn. Theo công an, nguyên nhân được xác định do anh L. và chị T. mâu thuẫn với nhau sau khi ly hôn. Giận vì vợ bỏ nhà đi, giết con trai 3 tuổi rồi tự tử: Ngày 12/1/2022, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhì (36 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, huyện An Minh, Kiên Giang) 12 năm tù về tội giết người. Nạn nhân chính là con ruột của Nhì. Theo cáo trạng, ngày 22/9/2020, Nhì và vợ là H. xảy ra cự cãi nên chị H. bỏ nhà đi đến TP Phú Quốc tìm việc làm. Ở nhà chỉ còn con trai ruột là T. (3 tuổi), Nhì buồn chán, nảy sinh ý định giết con rồi tự tử. Khoảng 10h ngày 26/9/2020, trong lúc đùa giỡn trên giường ngủ, Nhì hỏi T. “có đồng ý chết theo cha không”? T. trả lời “Đồng ý”. Sau đó, Nhì đã giết con trai và lấy thuốc diệt cỏ pha với đường uống để tự tử, nhưng bất thành. Mâu thuẫn với vợ rồi xuống tay đâm chết con: Ngày 14/12/2021, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Dên (28 tuổi, trú xã Trà Cang, huyện Nam Trà My) mức án tù chung thân về tội “Giết người”. Trước đó, bực tức chuyện thường xuyên cãi vã với vợ là Hồ Thị Deo (22 tuổi), Dên cầm dao đâm chết con trai Hồ Triệu A. (3 tuổi) rồi tự sát, nhưng bất thành. >>> Xem thêm video: Cha có dấu hiệu trầm cảm, giết con và tự tử. Nguồn: ĐTHĐT.