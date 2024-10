Khởi tố 7 cán bộ thuộc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Ninh

Ngày 7/10/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc đối với 7 bị can thuộc Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật hình sự.

Các đối tượng bị khởi tố.

3 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Bùi Văn Trung, sinh năm 1982, trú tại tổ 1, khu 3, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, Trưởng phòng quan trắc và môi trường; Trần Lê Tuấn, sinh năm 1985, trú tại tổ 5, khu 6, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Phó Trưởng phòng Hành chính; Nguyễn Ngọc Biển, sinh năm 1986, trú tại tổ 43, khu 4, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, Trưởng phòng quản lý hệ thống quan trắc môi trường tự động.

4 đối tượng bị khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Vũ Thị Thu Hương, sinh năm 1991, trú tại tổ 2, khu 9A, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, nhân viên Phòng quản lý hệ thống quan trắc môi trường tự động; Nguyễn Thành Hưng, sinh năm 1985, trú tại tổ 8, khu 4, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, viên chức Phòng quản lý hệ thống quan trắc môi trường tự động; Đoàn Hải Sơn, sinh năm 1982, trú tại tổ 4, khu 5, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, viên chức Phòng quản lý hệ thống quan trắc môi trường tự động và Trần Hoàng Nam, sinh năm 1994, trú tại tổ 7, khu 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, viên chức Phòng quản lý hệ thống quan trắc môi trường tự động.

Các lệnh, quyết định tố tụng trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.

Quá trình điều tra Phòng Cảnh sát kinh tế xác định, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo quyết định đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, từ năm 2018 đến năm 2023, các đối tượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong công tác tuyển dụng, sử dụng người lao động, làm trái công vụ, lập khống các hợp đồng dịch vụ bảo vệ tại 19 trạm quan trắc môi trường tự động trên địa bàn tỉnh, gây thất thoát số tiền lớn cho ngân sách nhà nước. Bước đầu các đối tượng đã tự nguyện giao nộp số tiền 1 tỷ 686 triệu đồng cho Cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả từ hành vi sai phạm của mình.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm, triệt để các đối tượng theo quy định của pháp luật.

