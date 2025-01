Giang hồ Đất Cảng Linh “cu” gây hàng loạt tội ác ở tuổi thành niên

Trong ký ức nhiều người dân Hải Phòng, mỗi khi nhắc đến những đàn em thân cận của trùm giang hồ đất Cảng khét tiếng "cu" Nên, người ta nghĩ ngay đến Linh "cu". Linh "cu" tên thật là Đinh Văn Lĩnh (sinh năm 1978, nguyên ĐKTT tại 143 Lý Thường Kiệt, Hải Phòng). Linh "cu" được biết đến là "đệ tử chân truyền" của "cu" Nên, tên thật là Phạm Đình Nên (SN 1957), từng có 22 tiền án, tiền sự. Là giang hồ khét tiếng đất Cảng, "cu" Nên luôn tỏ ra khắt khe trong việc lựa chọn đàn em và Linh "cu" có lẽ là "học trò" được Nên dày công dạy dỗ nhất. Bố của Linh "cu" là Đinh Văn Lương (tức Lương "cái ghẻ"), một tội phạm hình sự thuộc hàng có số má ở Hải Phòng. Dù ngang tàng, máu lạnh khắp chốn giang hồ, nhưng cuối cùng Lương "cái ghẻ" phải thừa nhận mình bất lực khi dạy dỗ cậu con trai "quý tử". (Ảnh: "cu" Nên) Từ nhỏ, Linh "cu" đã bộc lộ bản chất côn đồ, lạnh lùng của một sát thủ và lao vào con đường nghiện hút rồi bắt đầu kết thân với những tên hư hỏng lang thang ở Hải Phòng. Không muốn con sa đà vào tệ nạn xã hội, Lương "cái ghẻ" quyết định nhờ đến ông trùm giang hồ "cu" Nên dạy dỗ, hy vọng với cái oai của "chú Nên", Linh sẽ từ bỏ ma túy. Tuy nhiên, chính bước đi này của người cha khiến Linh "cu" càng lún sâu vào vũng bùn tội ác, trở thành sát thủ "top" đầu Hải Phòng khi chỉ mới ở độ tuổi vị thành niên. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Mới 14 tuổi, Linh "cu" đã gây ra hàng loạt vụ gây rối trật tự công cộng, cướp tài sản... Dưới trướng "cu" Nên, Linh "cu" và Đinh Đình Tuyển trở thành một cặp thân nhau như hình với bóng. Một lần, tình cờ đi trên đường Lạch Tray, Linh "cu" trông thấy 2 anh Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Viết Bình. Biết Cường có mâu thuẫn trước đó với Tuyển khi còn ở chung trại giam nên Linh "cu" đã ép xe, cà khịa, dẫn đến hai bên xô xát. Lúc này, Linh "cu" gọi điện báo cho đại ca "cu" Nên nói rằng mình bị Cường đánh. (Ảnh đối tượng Đinh Đình Tuyển) Nghe tin đàn em thân tín bị bắt nạt, "cu" Nên nhanh chóng điều Đinh Đình Tuyển và Tiến "nát", xách theo một khẩu súng thể thao cưa nòng. Đến nơi, cả bọn điên cuồng nổ súng khiến hai nạn nhân cuống cuồng bỏ chạy. Tuyển đuổi theo bắn 4 phát về phía Cường, nhưng không trúng. Chưa hả dạ, "thầy trò" Linh "cu" xông đến tận nhà Cường, bắn ba phát đạn vào nhà. Ông Thọ (bố Cường) bị Tuyển dùng báng súng đánh liên tiếp vào đầu. Tuyển còn định phóng hỏa với mục đích xóa sổ cả nhà Nguyễn Văn Cường nhưng đã bị "cu" Nên ngăn lại. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Một buổi tối khác, Linh "cu", Tuyển cùng Tuấn "khịt" đang ngồi tại nhà "cu" Nên đánh bạc thì có bốn thanh niên bịt mặt đi hai xe máy đến dùng súng bắn vào nhà. Đạn xuyên thủng két sắt để tiền, nhưng không trúng ai. Theo chỉ đạo của Nên xem bọn nào bắn thì giết, Linh "cu" cùng Tuyển bắt đầu săn lùng khắp nơi. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Theo phán đoán của Linh "cu", đó là băng đảng của Lâm "già" (một trong 3 trùm giang hồ két tiếng ở Hải Phòng thời đó) nên cùng Tuyển và Tuấn hùng hổ cầm theo súng truy đuổi đến tận sào huyệt. Khi đến gần nhà của Lâm "già" ở đường Lê Lợi, Linh "cu" thấy những kẻ tình nghi liền dùng súng lia một loạt đạn làm một người trọng thương. Phía Lâm "già" lập tức cũng "ăn miếng trả miếng", Tuấn chở Tuyển chạy trước, còn Linh "cu" lì đòn hơn, ở lại một mình, nã thêm một loạt đạn nữa mới bỏ chạy. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ngoài những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Linh "cu" và đồng bọn còn gây ra nhiều vụ cướp, thậm chí xông hẳn vào sòng bạc do Dung "Hà" bảo kê để cướp khiến "nữ quái" này phải dằn mặt bằng cách bắn tin đến "cu" Nên. Những vụ chém giết, nổ súng kinh hoàng do ổ nhóm của "cu" Nên gây ra đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự của thành phố. Ban Giám đốc Công an TP Hải Phòng khi ấy đã trực tiếp chỉ đạo chuyên án xóa sổ băng nhóm tội phạm nguy hiểm này. (Ảnh Dung Hà) Sáng 15/3/1995, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Tiệp diễn ra một buổi họp, hàng trăm người tham dự. Xe ô tô đỗ hai bên đường Lạch Tray, sát với nhà "cu" Nên. Các lực lượng bất ngờ đồng loạt ập vào số nhà 112 Lạch Tray, bắt giữ ổ nhóm "cu" Nên, trong đó có hai tay chân đắc lực nhất là Linh "cu" và Tuyển. Tang vật thu giữ gồm ba khẩu súng quân dụng, một khẩu súng thể thao, một quả lựu đạn và bốn mươi bảy viên đạn cùng vô số dao, kiếm. Ngày 20/12/1995, Phạm Đình Nên, Linh "cu" và 14 tên khác trong băng ổ đã phải ra trước vành móng ngựa của TAND Hải Phòng lãnh án 20 năm tù giam về các tội: Giết người (trong đó Linh "cu" trực tiếp tham gia 3 vụ với vai trò tích cực); tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng. Riêng "cu" Nên bị tử hình, các tên còn lại phải lãnh án cao nhất là tù chung thân. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Thoát án tử hình trong gang tấc vì chưa đủ 18 tuổi, nhưng khi thi hành án tù 20 năm tại Trại cải tạo Ba Sao, Hà Nam, với bản chất côn đồ, một lần nữa Linh "cu" tiếp tục phạm tội giết người khi dùng kéo đâm chết phạm nhân Trương Đình Ngọc, đồng thời đâm, đánh trọng thương các phạm nhân khác. TAND tỉnh Hà Nam đã xử phạt Linh "cu" mức án tù chung thân, cũng vì đối tượng chưa đủ 18 tuổi. Sau đó, Linh "cu" được chuyển về trại cải tạo ở Thanh Hóa. Tại đây, Linh "cu" đã gặp, kết bạn với "siêu đạo chích" Trần Quang Minh (tức Minh "rồng") và trở thành 2 kẻ đào tẩu gây ra hàng loạt tội ác. >>> Xem thêm video: Vì sao giang hồ Bình 'Đen' bị bắt?

